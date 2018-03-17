Смогут ли россияне проголосовать в Украине?

В пятницу МВД Украины заявило о решении запретить выборы президента РФ на территории российских дипломатических миссий в Украине. Выборы пройдут 18 марта, в том числе в аннексированном Крыму.

В пятницу МВД Украины заявило о решении запретить выборы президента РФ на территории российских дипломатических миссий в Украине. Выборы пройдут 18 марта, в том числе в аннексированном Крыму.

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Министр внутренних дел Арсен Аваков объяснил, что Украина “требует от России не проводить выборы 18 марта 2018 на временно оккупированных территориях“.

По его словам, голосование на выборах президента РФ на территории Украины будет возможно только при условии полного выполнения российской стороной этого требования.

“Доступ к учреждениям будут иметь исключительно лица с дипломатическим статусом. Другие лица и граждане РФ в этот день на территорию диппредставительств допускаться не будут“, - заявили в МВД.

МВД обращается к дипломатам и гражданам России с просьбой подчиниться законным требованиям Украины - не провоцировать ситуацию, соблюдать порядок и законы Украины.

Арсен Аваков сообщил, что “учитывая публичные акции протеста в украинском обществе“, чтобы избежать провокаций и возможных тяжелых последствий, правоохранители обеспечат в этот день надлежащую охрану всех диппредставительств.

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В посольстве России в Киеве не замедлили с ответом и опубликовали на соответствующий комментарий.

Там сообщили, что “возмущены“ таким решением Украины, которое противоречит международному законодательству.

“Вся ответственность за нарушение прав российских граждан ляжет на украинскую сторону“, - заявили в российском посольстве.

В связи с этой ситуацией, российская сторона направила ноту в МИД Украины с требованием обеспечить возможность проведения выборов.

Там также добавили, что сделают все, чтобы в день голосования избирательные участки в российских учреждениях в Украине были открыты.

А российский МИД даже заявил, что Украина вмешивается во внутренние дела России, что ведет к дальнейшей эскалации.

Украинское внешнеполитическое ведомство пока не отреагировало на эту ситуацию.

Украина призывает весь мир не признавать выборы президента России в Крыму.

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В начале марта соответствующее обращение к международному сообществу приняла Верховная Рада.

Похожее обращение депутаты принимали и накануне голосования в Госдуму России в сентябре 2016 года.

Тогда Евросоюз и США признали выборы в Крыму нелегитимными. А за самим избирательным процессом не следили наблюдатели ОБСЕ и стран-членов ЕС.

А министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью BBC News Украина сообщил, что сразу после российских выборов поедет в Брюссель говорить об усилении санкций против России.

Россия же заявила, что выборы президента в Крыму и Севастополе проведет в запланированном режиме, несмотря на заявления Украины.

Ранее сообщалось о том, что россиянам не позволят голосовать на территории Украины.