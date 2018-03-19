ЦИК Курултая о "выборах" в Крыму: все цифры притянуты за уши

Сообщается, что между участками курсировали автобусы с казаками.

На “выборах“ президента РФ в аннексированном Крыму зафиксировали низкую явку крымских татар, она не превысила 10%. Не значительно превышала эти показатели и общая активность крымчан.

Об этом сообщил глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев, передает 112 Украина.

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“Активность крымских татар, как и предполагалось, не превысила 10%. Как бы власть ни старалась, как бы ни запугивала, крымские татары достойно отреагировали на так называемые выборы в Крыму“, - заявил он.

Общая активность крымчан на выборах также была низкой, заявил глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа.

“Когда мы смотрели избирательные участки, где не наблюдалась особая активность, цифры по итогам почему-то были завышены“, - уточнил он.

Также он сообщил о том, что между участками курсировали автобусы с казаками и предположил, что каждое их прибытие на очередной участок сопровождалось вбросом бюллетеней.

“Все цифры притянуты за уши для того, чтобы там нынешнее руководство осталось на своем месте, у них была поставлена задача явку под цифру,“ - уверен Смедляве.

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Напоминаем, что выборы президента РФ, в том числе и на оккупированной территории Крыма, прошли вчера, 18 марта. По данным ЦИК, действующий президент России Владимир Путин набрал 76,66%, что является его рекордом за все время участия в президентских выборах.

ЦИК РФ сообщает о беспрецедентной явке избирателей.