Активист-крымчанин Балух объявил бессрочную голодовку

Владимир Балух протестует против незаконного приговора суда.

Незаконно осужденный в оккупированном Россией Крыму по обвинению в якобы хранении боеприпасов украинский активист Владимир Балух объявил бессрочную голодовку.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

Таким решением Балух протестует против приговора по сфабрикованному делу. Раздольненский районный суд приговорил Владимира Балуха к 3 годам и 7 месяцам лишения свободы в колонии и штрафу 10 тысяч рублей.

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“Сегодня, 19 марта 2018 года, украинца должны перевести в одиночную камеру СИЗО, в которой он будет находиться в период голодовки“, - сообщила правозащитная группа.

Отмечается, что в 15:00 “судья“ Татьяна Пыркало будет избирать Балуху меру пресечения в рамках другого дела по ч. 2 ст. 321 УК РФ, открытого во время содержания активиста под стражей (Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).

Напомним, 14 марта суд Крыма изменил приговор украинцу Владимиру Балуху, на два месяца уменьшив срок лишения свободы. Ранее, 21 января, МИД Украины потребовало допустить врачей к активисту Владимиру Балуху в симферопольское СИЗО.