Верховная Рада может не признать выборы в России

В повестку дня собираются включить постановление "о так называемых выборах президента Российской Федерации".

Верховная Рада на текущей неделе может принять проект постановления о непризнании легитимности выборов президента России. Об этом сказал председатель парламента Андрей Парубий, сообщает Интерфакс-Украина.

“Я предусматриваю, что и закон о безопасности (органов государственной власти – ред.) и постановление о так называемых выборах президента Российской Федерации, мы рассмотрим на этой неделе и, возможно, даже завтра“, – сказал Парубий на брифинге в Киеве.

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По словам спикера, он будет рекомендовать народным депутатам включить в повестку дня сессии данный проект постановления. Если комитет во время обеденного перерыва сможет рассмотреть данную инициативу и предоставить вывод, Парубий отметил, что на вечернем пленарном заседании во вторник парламент может рассмотреть этот документ.

Ранее представители фракции Народный фронт зарегистрировали в парламенте проект соответствующий постановления (№ 8153) - “о заявлении Верховной Рады Украины по поводу непризнания Украиной легитимности выборов президента Российской Федерации, их результатов, правовых последствий и, соответственно, актов нелегитимно избранного на эту должность лица".

Напомним, 18 марта в России состоялись президентские выборы. После обработки 99,75% бюллетеней нынешний глава государства Владимир Путин получает 76,67% голосов. В ЦИК сообщили, что его поддержали рекордные 54,4 млн граждан.

Европейские страны не признают законным проведение выборов президента РФ в оккупированном Крыму.