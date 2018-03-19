Новая почта и бизнес-климат: в чем суть скандала

Руководители компании Новая почта отрицают обвинения прокуратуры в неуплате налогов и заявили, что за прошлый год их компания заплатила в бюджет 2,3 миллиарда гривен.

Руководители компании Новая почта отрицают обвинения прокуратуры в неуплате налогов и заявили, что за прошлый год их компания заплатила в бюджет 2,3 миллиарда гривен.

В понедельник руководители Новой почты провели в Киеве специальную пресс-конференцию из-за уголовного дела и обысков ГПУ в отделениях компании.

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16 марта вечером генеральная прокуратура провела обыски в отделениях Новой почты в ряде городов Украины, а также в главном офисе компании и кабинете совладельца Владимира Поперешнюка.

Еще один совладелец компании Вячеслав Климов рассказал, что обыски продолжались 8 часов, в течение которых сотрудники были заблокированы.

Климов заверил, что никаких нарушений со стороны компании во время обысков правоохранители не обнаружили.

Он призвал прекратить силовые действия против компании и сказал, что готов ответить на все вопросы правоохранителей “через запросы и цивилизованные встречи“.

Причины обысков

Представитель генпрокурора Лариса Сарган еще вечером 16 марта рассказала о причинах обысков, заверив, что спецподразделения во время этого не применялись.

Впервые в моей практике делают обыск моего кабинета и меня лично. Забирают личный компьютер. Чувствую, как прямо на глазах улучшается инвестиционный климат в стране.

Сарган сообщила, что генпрокурор Юрий Луценко взял под личный контроль расследование уголовного дела “по фактам злоупотребления служебным положением должностными лицами ООО Новая почта.

Она пояснила, что, по данным Государственной фискальной службы, представители Новой почты и родственных компаний использовали преступную схему для обналичивания денег и минимизации налоговых платежей.

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Якобы с помощью поддельных документов фиктивных предприятий компания не уплатила налоги в “особо крупных размерах“.

Сарган пообещала, что на этой неделе генпрокурор заслушает материалы дела, и, если доказательств нарушений не будет, дело закроют.

В ГПУ сообщили, что обыски провели по решению Печерского суда Киева. Лариса Сарган также впоследствии добавила, что у Новой почты изъяли “неучтенные“ наличные.

Пока правоохранители никому из сотрудников Новой почты подозрений не объявляли и никого не задерживали.

“Силовой наезд“

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“Впервые в моей практике делают обыск моего кабинета и меня лично. Забирают личный компьютер. Чувствую, как прямо на глазах улучшается инвестиционный климат в стране“, - эмоционально прокомментировал обыски Владимир Поперешнюк. Он утверждает, что обыск у него продолжался до часу ночи.

Все обвинения руководитель Новой почты отрицает, а действия правоохранителей Поперешнюк назвал “силовым наездом“.

Он напомнил, что Новая почта заплатила за год 2,3 миллиарда гривен налогов и в целом создала 30 тысяч рабочих мест.

Изъятие наличных компания назвала нарушением процедуры и пообещала обжаловать это в суде.

Как уточнил Климов, речь может идти об изъятых в кассе отделения №1 в Харькове 130 тыс гривен, которые принадлежали фирме-клиенту Новой почты.

Бизнес-климат

Обыски в “Новой почте“ вызвали волну возмущения у экспертов и политиков, которые назвали компанию одной из самых успешных и инновационных в стране.

За последние годы она стала мощным игроком на рынке почтовых и транспортных услуг, которыми пользуется большое количество украинцев.

Сотни людей в Facebook присоединились к акции Я поддерживаю Новую почту. Своеобразным способом присоединился к ней даже министр финансов Украины Александр Данилюк.

На следующий день после обысков на своей странице в Facebook Данилюк обратил внимание, что действия прокуратуры вредят инвестиционному климату Украины.

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“Проведу публичную лекцию для руководства ГПУ на темы: принципы привлечения инвестиций в экономику страны; чего инвестор ждет от государства; принципы формирования госбюджета“.

В защиту Новой почты выступили Союз украинских предпринимателей и Украинский союз промышленников и предпринимателей. Там указали, что подобные действия прокуратуры вредят бизнес-климату, а проблемы работы Новой почты могут повредить тысячам мелких предпринимателей, которые с ней работают.

Частную почтовую компанию Новая почта основали в 2001 году. Она занимается экспресс-доставкой документов, грузов и посылок для физических лиц и бизнеса. Сеть компании состоит из 2300 отделений в более чем тысяче городов и сел. В 2014 году Новая почта открыла представительства в Молдове и Грузии. В рейтинге крупнейших налогоплательщиков Украины компания находится на 35-м месте.