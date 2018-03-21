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В Крыму крымских татар увольняют с работы за отказ голосовать на "выборах" - адвокат

Комментариев: 3
Большинство крымских татар не пошли голосовать на незаконных выборах президента России.
О ситуации на полуострове информирует крымский адвокат Эмиль Курбединов
О ситуации на полуострове информирует крымский адвокат Эмиль Курбединов
EPA/UPG

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В оккупированном Россией Крыму увольняют с работы крымских татар, которые не пошли голосовать на незаконных выборах президента России.

Об этом сообщил адвокат Эмиль Курбединов на своей странице в Facebook.

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“Вчера один человек рассказал мне как уволили несколько его знакомых крымских татар с работы за то, что они не пошли на “выборы“! Один был маршрутчиком, другой охранником третий еще кем-то, не важно! Когда “власть“ доходит до такого срама - это давно перейденный край здравого смысла! днище...“, - заявил Курбединов. 

Как сообщалось 12 марта, оккупанты угрожали крымским татарам увольнением в случае неявки на “выборы“ президента России.

Напомним, выборы президента России провели 18 марта. Действующий глава РФ Владимир Путин якобы победил с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% бюллетеней. Российский ЦИК отчитывается о беспрецедентной явке избирателей - 67,4%

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Теги: Крым, крымские татары, оккупанты, Россия, выборы президента, увольнение
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Комментариев (3)
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Vasya_iz_Ivanovo    21.03.2018, 12:36
Оценка:  0
Vasya_iz_Ivanovo
Тебя уволят, а ты не балуй!
Yzenykkrasavchik    21.03.2018, 12:12
Оценка:  +1
Yzenykkrasavchik
Я слышал от очень уважаемого крымского татарина живущего в Киеве что всех крымских татар кто не пошел на выборы вывезут в Россию, а в их дома поселят людьми из Донбасса. Откуда он знает спросил я, на что он поднял палец вверх и сказал что он неможет разглашать источник, но я должен ему поверить
Владимир2911    21.03.2018, 11:52
Оценка:  -2
Владимир2911
Короче: постепенно разными способами выживут из Крыма всех кто против Рашки, а потом предложат сделать "честный референдум". Только голосовать уже будут большинство понаехавшие после 2013 года. Поэтому Рашка с таким сценарием послана на XYЙ
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