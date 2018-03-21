В Крыму крымских татар увольняют с работы за отказ голосовать на "выборах" - адвокат

Большинство крымских татар не пошли голосовать на незаконных выборах президента России.

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В оккупированном Россией Крыму увольняют с работы крымских татар, которые не пошли голосовать на незаконных выборах президента России.

Об этом сообщил адвокат Эмиль Курбединов на своей странице в Facebook.

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“Вчера один человек рассказал мне как уволили несколько его знакомых крымских татар с работы за то, что они не пошли на “выборы“! Один был маршрутчиком, другой охранником третий еще кем-то, не важно! Когда “власть“ доходит до такого срама - это давно перейденный край здравого смысла! днище...“, - заявил Курбединов.

Как сообщалось 12 марта, оккупанты угрожали крымским татарам увольнением в случае неявки на “выборы“ президента России.

Напомним, выборы президента России провели 18 марта. Действующий глава РФ Владимир Путин якобы победил с результатом 76,68% по итогам обработки 99,94% бюллетеней. Российский ЦИК отчитывается о беспрецедентной явке избирателей - 67,4%