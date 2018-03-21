В Раде предложили компромисс по легитимности Путина

Ряд депутатов предлагает признать незаконными выборы президента РФ в оккупированном Крыму, что ставит под сомнение легитимность результатов российских выборов в целом.

В Верховной Раде зарегистрирован еще один проект постановления по выборам президента РФ в Крыму. Документ под номером 8168 предлагает признать незаконным проведение голосования в Крыму и отметить, что это ставит под сомнение легитимность результатов выборов в целом.

Среди авторов этого проекта - Ирина Луценко, Владимир Арьев, Ирина Геращенко, Сергей Куницын и др.

В проекте постановления отмечается, что результаты незаконного голосования в Крыму ничтожны и не имеют никаких правовых последствий. Вместе с тем, они “существенно искажает результаты голосования на выборах президента Российской Федерации в целом, закономерно ставя под сомнение их легитимность“.

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Авторы призывают международное сообщество к введению санкций против организаторов российских выборов в Крыму, а также к нарушителям основополагающих прав и свобод человека.

Ранее в МИД заявили, что выступают против признания нелегитимными выборов президента РФ в целом, но поддерживают это решение в отношении выборов на территории оккупированного Крыма.

А 19 марта в Раду внесли другой проект постановления о непризнании Украиной легитимности выборов президента РФ в целом. Авторы проекта - лидер фракции Народный фронт Максим Бурбак и депутат от этой политсилы Георгий Логвинский. Ирина Луценко тот проект раскритиковала.