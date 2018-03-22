Пушков о задержании Савченко: Порошенко повторяет путь Януковича
Председатель временной комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал задержание Надежды Савченко заявив, что президент Порошенко повторяет путь Виктора Януковича.
Об этом Пушков написал в Twitter.
“Порошенко повторяет путь Януковича: тот посадил Тимошенко, этот готовится посадить Савченко“, - написал он.
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Сенатор страны-агрессора также назвал Савченко “новым знаменем Украины“, которое рискует попасть в тюрьму, теперь уже в украинскую.
Как передает Федеральное агентство новостей, Пушков выразил мнение, что “в этот бред не поверит ни один серьезный западный политик“.
“Они свою “национальную героиню“ теперь превращают в национальную мученицу. Мне кажется, это крайне неумно“, - отметил российский политик.
Напомним, 22 марта Верховная Рада удовлетворила представление ГПУ и проголосовала за снятие неприкосновенности, задержание и арест внефракционного нардепа Надежды Савченко.
Позднее, президент Порошенко прокомментировал задержание Савченко и отметил, что провальная цель российской спецоперации заключалась в том, чтобы посеять хаос и уничтожить Украину.