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Пушков о задержании Савченко: Порошенко повторяет путь Януковича

Спецтема: Дело Савченко и Рубана
Комментариев: 2
Пушков выразил мнение, что "в этот бред не поверит ни один серьезный западный политик".
Пушков считает задержание Савченко "неумным шагом"
Пушков считает задержание Савченко "неумным шагом"
politros.com

Председатель временной комиссии по информационной политике Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал задержание Надежды Савченко заявив, что президент Порошенко повторяет путь Виктора Януковича. 

Об этом Пушков написал в Twitter.

“Порошенко повторяет путь Януковича: тот посадил Тимошенко, этот готовится посадить Савченко“, - написал он.

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Сенатор страны-агрессора также назвал Савченко “новым знаменем Украины“, которое рискует попасть в тюрьму, теперь уже в украинскую.

Как передает Федеральное агентство новостей, Пушков выразил мнение, что “в этот бред не поверит ни один серьезный западный политик“.

“Они свою “национальную героиню“ теперь превращают в национальную мученицу. Мне кажется, это крайне неумно“, - отметил российский политик. 

Напомним, 22 марта Верховная Рада удовлетворила представление ГПУ и проголосовала за снятие неприкосновенности, задержание и арест внефракционного нардепа Надежды Савченко.

Позднее, президент Порошенко прокомментировал задержание Савченко и отметил, что провальная цель российской спецоперации заключалась в том, чтобы посеять хаос и уничтожить Украину.

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Теги: Россия, РФ, сенатор, Пушков, Савченко
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Комментариев (2)
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Игорь!    22.03.2018, 17:58
Оценка:  0
Игорь!
Из заявления пушкова, понятно только, что ФСБ опять облажалось. Ставка на вертолетчицу налетчицу, себя не оправдала. Теперь вопрос, как они попытаются заставить ее замолчать? Предавший раз, предаст и второй раз, а вертолетчица знает много.
Ипатий    22.03.2018, 17:22
Оценка:  +1
Ипатий
Это путин повторяет путь Кадафи !!!
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