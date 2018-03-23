Ходатайство на арест Савченко поступило в суд

В Шевченковский суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста для нардепа Надежды Савченко.

В Шевченковский районный суд Киева поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста для нардепа Надежды Савченко. Об этом в пятницу, 23 марта, говорится в сообщении пресс-службы суда в соцсети Facebook.

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“На рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Савченко“, - говорится в сообщении.

Информацию о времени и месте рассмотрения ходатайства сообщат дополнительно. По информации УП, заседание по избранию меры пресечения для Савченко начнется в 10:30 - 11:00. Рассматривать его судья Евгений Сидоров.

Ранее сообщалось, что Савченко грозит арест без возможности залога. Обвинения против Савченко 22 марта резюмировал глава ГПУ Юрий Луценко. Он также показал депутатам видео, как Савченко и Рубан обсуждают государственный переворот.