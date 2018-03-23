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Ходатайство на арест Савченко поступило в суд

Спецтема: Дело Савченко и Рубана
Комментариев: 4
В Шевченковский суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста для нардепа Надежды Савченко.
В суд поступило ходатайство об аресте Савченко
В суд поступило ходатайство об аресте Савченко

В Шевченковский районный суд Киева поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста для нардепа Надежды Савченко. Об этом в пятницу, 23 марта, говорится в сообщении пресс-службы суда в соцсети Facebook.   

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“На рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Савченко“, - говорится в сообщении.

Информацию о времени и месте рассмотрения ходатайства сообщат дополнительно. По информации УП, заседание по избранию меры пресечения для Савченко начнется в 10:30 - 11:00. Рассматривать его судья Евгений Сидоров.

Ранее сообщалось, что Савченко грозит арест без возможности залога. Обвинения против Савченко 22 марта резюмировал глава ГПУ Юрий Луценко. Он также показал депутатам видео, как Савченко и Рубан обсуждают государственный переворот.

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Теги: Киев, суд, арест, Савченко, Надежда Савченко, Савченко новости
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Комментариев (4)
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transiver    23.03.2018, 10:43
Оценка:  0
transiver
Кто то очень спешил вбросить в СМИ этот топорно откатанный номер...
transiver    23.03.2018, 10:44
Оценка:  0
transiver
вроде бы и до выборов ещё годок!?
Yzenykkrasavchik    23.03.2018, 10:21
Оценка:  -3
Yzenykkrasavchik
Россия ручки то потирает, войны которые сражались против нее сами власти и сажают, кто следующий? Вначале бойцов, потом кого? Порох то боится повторить судьбу яныка
Из_бана    23.03.2018, 10:42
Оценка:  -1
Из_бана
Потирает потому что агент "Пуля" отрабатывает свою пайку с лихвой.
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