В Тернополе оштрафовали нарушителя ПДД, похваставшего "подвигами" в соцсети

Злостным нарушителем оказался 22-летний водитель Toyota Сamry .

Водитель несколько раз выезжал на встречку

В Тернополе патрульные полицейские, выявив опубликованную в интернете видеозапись грубых нарушений правил дорожного движения, нашли и оштрафовали водителя, который выложил в соцсети это видео.

Об этом сообщает патрульная полиция области.

Нарушителем оказался 22-летний житель Тернополя, который управлял автомобилем Toyota Сamry.

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На записи видно, что автомобиль несколько раз выезжает на полосу встречного движения, создавая аварийную ситуацию. Полицейские также определили, что при этом во время движения по улице Степана Бандеры было еще и превышение скорости, за что лихач также получил штраф.

Полиция оштрафовала водителя, выложившего в соцсети вид... 0:00 / 00:57

Напомним, 23 марта в Мариуполе полицейский стрелял в грузовик, чтобы остановить нарушителя.