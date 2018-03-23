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В Тернополе оштрафовали нарушителя ПДД, похваставшего "подвигами" в соцсети

Комментариев: 3
Злостным нарушителем оказался 22-летний водитель Toyota Сamry .
Водитель несколько раз выезжал на встречку
Водитель несколько раз выезжал на встречку

В Тернополе патрульные полицейские, выявив опубликованную в интернете видеозапись грубых нарушений правил дорожного движения, нашли и оштрафовали водителя, который выложил в соцсети это видео.

Об этом сообщает патрульная полиция области.

Нарушителем оказался 22-летний житель Тернополя, который управлял автомобилем Toyota Сamry.

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На записи видно, что автомобиль несколько раз выезжает на полосу встречного движения, создавая аварийную ситуацию. Полицейские также определили, что при этом во время движения по улице Степана Бандеры было еще и превышение скорости, за что лихач также получил штраф.

Полиция оштрафовала водителя, выложившего в соцсети вид...
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Напомним, 23 марта в Мариуполе полицейский стрелял в грузовик, чтобы остановить нарушителя.

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Теги: нарушитель, патрульные, Тернополь, автомобиль
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Комментариев (3)
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morpeh66    23.03.2018, 12:31
Оценка:  0
morpeh66
А потом будет рыдать и наматывать сопли на кулак как харьковский Тигран Енгибарян, который тоже любил ездить по встречке на Камрюхе.
vadim137    23.03.2018, 12:31
Оценка:  +2
vadim137
Пусть этот кусок говна посмотрит видео с Зайцев, к чему такая езда приводит.
vadim137    23.03.2018, 12:31
Оценка:  0
vadim137
Зайцевой
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