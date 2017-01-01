В Одесской области выпал "ржавый" снег

Эксперты установили, что кислотность снега нейтральная. В них присутствуют частицы песчано-глинистых фракций, из-за которых снег и приобрел необычный цвет.

На юге Одесской области утром в пятницу, 23 марта, выпал снег желтоватого цвета, вызвав переполох среди местных жителей. Власти уже отправили образцы снега на экспертизу. Об этом сообщил мэр города Измаил Андрей Абрамченко на своей странице в Facebook.

По его словам, образцы были направлены в Дунайскую гидрометобсерваторию и в Одесский лабораторный центр Государственной службы Украины по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей с просьбой провести лабораторные исследования.

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Специалисты Дунайской гидрометобсерватории уже показали, что кислотность представленных образцов снега нейтральная. В них присутствуют частицы песчано-глинистых фракций, из-за которых снег и приобрел необычный цвет. Примеси были принесены сильными ветрами, дувшими накануне.

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Утверждается, что опасности для людей, животных и растений осадки не представляют.

Абрамченко добавил, что выводы одесского лабораторного центра будут позже. Машина с образцами выпавшего снега выехала в Одессу.

Андрей Абрамченко / Facebook

В Гидрометцентре объяснили, что снег пожелтел из-за пылевой тучи, которая пришла в Украину из северной Африки.

Ранее в Ивано-Франковской области выпал черный снег. После этого местные жители инициировали создание экологической комиссии для проведения исследований по выбросам Бурштынской ТЭС. На черный снег жалуются и в Омске.