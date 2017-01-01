Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Одесской области выпал "ржавый" снег

Комментариев: 0
Эксперты установили, что кислотность снега нейтральная. В них присутствуют частицы песчано-глинистых фракций, из-за которых снег и приобрел необычный цвет.
"Ржавый" снег в Одесской области
"Ржавый" снег в Одесской области
Думская

На юге Одесской области утром в пятницу, 23 марта, выпал снег желтоватого цвета, вызвав переполох среди местных жителей. Власти уже отправили образцы снега на экспертизу. Об этом сообщил мэр города Измаил Андрей Абрамченко на своей странице в Facebook.

По его словам, образцы были направлены в Дунайскую гидрометобсерваторию и в Одесский лабораторный центр Государственной службы Украины по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей с просьбой провести лабораторные исследования.

dumskaya.net

Специалисты Дунайской гидрометобсерватории уже показали, что кислотность представленных образцов снега нейтральная. В них присутствуют частицы песчано-глинистых фракций, из-за которых снег и приобрел необычный цвет. Примеси были принесены сильными ветрами, дувшими накануне.

Смотри также: По заснеженной Одессе катались сноубордисты

Утверждается, что опасности для людей, животных и растений осадки не представляют.

Абрамченко добавил, что выводы одесского лабораторного центра будут позже. Машина с образцами выпавшего снега выехала в Одессу.

Андрей Абрамченко / Facebook

В Гидрометцентре объяснили, что снег пожелтел из-за пылевой тучи, которая пришла в Украину из северной Африки.

Ранее в Ивано-Франковской области выпал черный снег. После этого местные жители инициировали создание экологической комиссии для проведения исследований по выбросам Бурштынской ТЭС. На черный снег жалуются и в Омске.

 

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: снег, эксперты, экспертиза, Одесская область, Измаил
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь