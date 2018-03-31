Что известно об украинском пранкере Евгении Вольнове

После трагедии в ТЦ Кемеро пранкер звонил местным жителям и давал указания от имени высокопоставленного чиновника.

После пожара в ТЦ Зимняя вишня пранкер Евгений Вольнов (Никита Кувиков) провел несколько телефонных розыгрышей, за что его сейчас преследуют в России.

Об этом сообщает Гордон.

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В разговоре с представителем кемеровского морга пранкер представился сотрудником МЧС и сказал, что нужно освободить 300 мест для погибших в “Зимней вишне“. Таким образом, появился фейк о 300 погибших.

Вольнов также связывался с мусоровывозящей компанией из Кемерово, чтобы те оперативно убрали цветы и детские игрушки, которые приносили к “Зимней вишне“ после пожара. Когда сотрудники компании начали убирать мемориал, их остановили правоохранители. Вольнов просил бригадира компании громко и четко назвать полицейским пароль: “Слава Украине“.

Последствия пранков

Информацию о 300 погибших в соцсетях растиражировали блогеры Николай Соболев и Данила Поперечный, телеведущая Ксения Бородина, популярное сообщество MDK и другие. Позже они удалили свои посты и видеоролики.

Уголовное преследование в России

28 марта Следственный комитет РФ завел в отношении украинца дело по статье 282 Уголовного кодекса РФ (возбуждение ненависти или вражды). В этот же день Басманный суд Москвы заочно арестовал Вольнова и объявил его в международный розыск. Пранкеру грозит штраф в размере от 300 до 500 тыс руб (от 137 до 228 тыс грн) или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

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29 марта пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган заявила, что Украина не будет выдавать Вольнова России. “Запрос на его выдачу они нам не направят, поскольку понимают, что мы по Конституции своих граждан не выдаем. И, соответственно, дело против него они нам также не передадут“, – сказала Сарган.

Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связам, печати и информации Джамбулат Умаров заявлял, что глава Чечни Рамзан Кадыров может “очень филигранно“ поймать пранкера и привлечь его к суду, “если будет поставлена государственная задача“.

Сам Кадыров не упоминал имя Вольнова, но 28 марта требовал строгого наказания для тех, кто “кощунственно и бесчеловечно пытается тиражировать ложь о количестве жертв“.

Что известно о пранкере?

Евгений Вольнов – один из самых известных пранкеров в рунете. Жертвами его розыгрышей становились и обычные люди (чаще всего – коллекторы, выходцы с Кавказа, подростки), и знаменитости (блогеры Рома Желудь и Юрий Хованский, российский националист Тесак и другие).

Свое настоящее имя Вольнов долгое время скрывал. Его личность раскрыли неизвестные в марте 2014 года. Деанонимизации Вольнова был посвящен отдельный сайт, где утверждалось, что пранкер родился в Донецке в 1986 году, а затем в разное время проживал в Ялте, Черкассах и Киеве. Были опубликованы его паспортные данные, номера телефонов, фотографии, адреса проживания, история переписок, а также личные данные родственников и близких.

Напомним, 28 марта Басманный суд Москвы объявил Вольнова в международный розыск. Позднее, Следственный комитет России обвинил Вольнова в распространении ложной информации о количестве погибших и, что тем самым он вызвал панику у населения.