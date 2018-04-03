В Днепре у маршрутки на ходу сорвало кран газового баллона

Пассажиры в панике выбегали из салона, в давке один ребенок был травмирован.

В городе Днепр 3 апреля в маршрутном такси № 23 на ходу сорвало кран газового баллона, в салоне среди пассажиров началась паника и давка.

Об этом сообщает Информатор.

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Инцидент произошел ранним утром, около 7:40. По словам очевидцев, в панике люди толкнули девочку, из-за чего та ударилась головой о поручень. Водитель же выбежал из маршрутки в первую очередь.

Журналисты связались с перевозчиком, который обслуживает данный маршрут. Диспетчер сообщил, что водитель общественного транспорта угодил в яму, вследствие чего произошла разгерметизация газового баллона. Аналогичный ответ дал и глава профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков Днепра Михаил Тонконогий.

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“На сегодняшний день на улице Отечественной в районе дома № 69 находится огромная яма, глубина которой, местами, более 50 сантиметров. Там тонут машины, не только легковушки, маршрутные автобусы, но и среднетоннажные грузовики. Вины перевозчика в происшествии нет. Когда эта яма будет заделана, тогда движение маршрутов № 23 и № 25 должно нормализоваться“, — пояснил Михаил Тонконогий.

Как сообщалось 28 марта, в Тернополе решили отказаться от маршруток.