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АТО на Донбассе закончится в мае - Порошенко

Комментариев: 1
Украина переходит к другому формату обороны страны в соответствии с законом о реинтеграции Донбасса.
Порошенко заявил, что со стороны РФ все больше растет угроза
Порошенко заявил, что со стороны РФ все больше растет угроза
president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что антитеррористическая операция на Донбассе закончится в мае этого года.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Виннице, передает Украинская правда.

“Дата окончания АТО будет в мае. Мы переходим к другому формату обороны страны в соответствии с принятым законом (о реинтеграции Донбасса). Мы вводим новые более эффективные меры по применению вооруженных сил“, - сказал глава государства.

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Президент объяснил, что со стороны России наблюдается резкий рост уровня угрозы, потому руководство режимом АТО передается от СБУ к вооруженным силам.

По словам Порошенко, формат АТО будет переведен в соответствующий военный формат под руководством генерала Сергея Наева.

Напомним, 27 марта командующий операцией Объединенных сил Сергей Наев рассказал, как идет подготовка к началу действий на Донбассе.  

Ранее, 20 марта, Наев заявил, что не имеет ни полномочий, ни желания устанавливать контакт с главарями боевиков на Донбассе и намерен с ними контактировать лишь на “языке военной силы“. 

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Теги: Порошенко, Донбасс, война, АТО, ООС
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Комментариев (2)
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Сити3ен    05.04.2018, 15:22
Оценка:  0
Сити3ен
Меняется формулировка, в связи с принятым законом "о реинтеграции Донбасса".
ViperUAX    05.04.2018, 15:12
Оценка:  0
ViperUAX
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