АТО на Донбассе закончится в мае - Порошенко

Украина переходит к другому формату обороны страны в соответствии с законом о реинтеграции Донбасса.

Порошенко заявил, что со стороны РФ все больше растет угроза president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что антитеррористическая операция на Донбассе закончится в мае этого года.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Виннице, передает Украинская правда.

“Дата окончания АТО будет в мае. Мы переходим к другому формату обороны страны в соответствии с принятым законом (о реинтеграции Донбасса). Мы вводим новые более эффективные меры по применению вооруженных сил“, - сказал глава государства.

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Президент объяснил, что со стороны России наблюдается резкий рост уровня угрозы, потому руководство режимом АТО передается от СБУ к вооруженным силам.

По словам Порошенко, формат АТО будет переведен в соответствующий военный формат под руководством генерала Сергея Наева.

Напомним, 27 марта командующий операцией Объединенных сил Сергей Наев рассказал, как идет подготовка к началу действий на Донбассе.

Ранее, 20 марта, Наев заявил, что не имеет ни полномочий, ни желания устанавливать контакт с главарями боевиков на Донбассе и намерен с ними контактировать лишь на “языке военной силы“.