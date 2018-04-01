Организатор "референдума" в Счастье получил срок заочно

В частности, Кублицкий руководил митингом у памятника Ленину в Счастье и призывал не допускать "киевскую власть".

На суд он не явился, в Одноклассниках предатель пишет, что "косит укроп" Вика Ясинская

Новоайдарский районный суд Луганской области признал виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины гражданина Александра Коблицкого и приговорил его к 7 годам лишения свободы без конфискации имущества.

Как сообщает Судебный репортер, вердикт был вынесен 30 марта.

Коблицкий был одним из организаторов сепаратистского референдума на территории города Счастье. Против него дали показания другие члены избиркома, также один из депутатов Счастинского горсовета.

По словам одного свидетеля, Кублицкий “был процветающим предпринимателем, был недоволен, хотел занять пост в мэрии“. Другой свидетель рассказывал, что Кублицкий занимался организацией референдума, арендой помещений, работой с людьми, агитацией на митингах, взаимодействием с властью.

Читай также: Дело Штепы в пятый раз начнут рассматривать заново

По материалам дела, Кублицкий был одним из организаторов референдума о поддержке так называемого “акта провозглашения государственной самостоятельности Луганской Народной Республики“. Он занимал должность “председателя“ территориальной избирательной комиссии в городе Счастье.

В сети Одноклассники следователи обнаружили фото Кублицкого с оружием. Под фото был комментарий: “Старенький ППС, подремонтировал, вернее он был новым сломан и лежал в оружейке много лет. С тех пор каждый день косит укроп“.

На судебные заседания Кублицкий не появлялся. Приговор был вынесен в его отсутствие. Он будет отбывать наказание после задержания.

Стоит отметить, что город Счастье с 4 июня 2014 года находится на подконтрольной украинской власти территории Луганской области.

Напомним, дело экс-мэра Славянска Штепы направят на новое распределение, в ходе которого должен определиться десятый состав суда. Предыдущие девять поличили отвод.