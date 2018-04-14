Петр Порошенко прокомментировал ракетный удар по Сирии
Петр Порошенко назвал ракетный удар по Сирии силами США, Франции и Великобритании вынужденным, но оправданным шагом.
Позиция президента обнародована на его официальной странице в Facebook.
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“Рассматриваем точечный удар международной коалиции против объектов военной химической инфраструктуры режима Асада как вынужденный, но оправданный шаг.
Это - справедливый ответ на факт совершения жестокого преступления против человечности - химической атаки в Думе 7 апреля, унесшей жизни десятков невинных людей.
Украина призывает задействовать все возможные механизмы и инструменты ООН, в том числе Совет Безопасности, для предупреждения подобных преступлений диктаторских режимов в будущем“, - говорится в сообщении.
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Напомним, в ночь на 14 апреля, США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по Сирии.
Стоит также отметить, что генсек НАТО приветствовал удары по Сирии.