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Петр Порошенко прокомментировал ракетный удар по Сирии

Спецтема: Удар по Сирии
Комментариев: 0
По словам президента, удар по Сирии - справедливый ответ на химическую атаку в Думе 7 апреля.
Порошенко назвал удар по Сирии оправданным шагом
Порошенко назвал удар по Сирии оправданным шагом
patrioty.org.ua

Петр Порошенко назвал ракетный удар по Сирии силами США, Франции и Великобритании вынужденным, но оправданным шагом.

Позиция президента обнародована на его официальной странице в Facebook.

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“Рассматриваем точечный удар международной коалиции против объектов военной химической инфраструктуры режима Асада как вынужденный, но оправданный шаг.

Это - справедливый ответ на факт совершения жестокого преступления против человечности - химической атаки в Думе 7 апреля, унесшей жизни десятков невинных людей.

Украина призывает задействовать все возможные механизмы и инструменты ООН, в том числе Совет Безопасности, для предупреждения подобных преступлений диктаторских режимов в будущем“, - говорится в сообщении.

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Напомним, в ночь на 14 апреля, США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по Сирии. 

Стоит также отметить, что генсек НАТО приветствовал удары по Сирии.

 

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Теги: Порошенко, президент, Украина, Сирия, авиаудары по Сирии
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Комментариев (1)
Serega1a    14.04.2018, 18:08
Оценка:  0
Serega1a
Интересно,а если на фильтровальной станции вдруг рванёт хлор,а из России вот также прилетят ракеты,то что он тогда запоёт?
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