На границе с Молдовой откроют еще два совместных КПП

Один из приоритетов молдавских властей - контроль на приднестровском участке границы.

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Введение совместных контрольно-пропускных пунктов на молдавско-украинской границе является приоритетом для молдавских властей.

Об этом заявил руководитель Пограничной полиции Молдовы Фредолин Лекарь, передает УКРИНФОРМ.

"Никто не ставит под сомнение наше законное право установить контроль над границей. Одним из приоритетов молдавских властей является установление контроля на центральном (приднестровском) участке молдавско-украинской границы длиной 453 км, которые до сих пор не контролировались конституционной властью Молдовы. Все наши действия в этом направлении проводятся прозрачно и под наблюдением европейских экспертов", - отметил глава руководитель молдавских пограничников.

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По словам главы Пограничной полиции, уже летом 2018 будет введен совместный контроль на КПП Новые Гояны - Платоново (автомобильный транспорт) и Новосавицкая-Кучурганы (железнодорожный транспорт).

Как сообщалось, 1 марта Верховная Рада одобрила совместный контроль на украинско-молдавской границе.