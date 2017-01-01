Комитет ВР поддержал постановление о единой церкви в Украине

На экстренном собрании комитета по вопросам культуры и духовности было решено одобрить постановление о поддержке президента в вопросе обращения к Вселенскому Патриарху относительно автокефалии украинской православной церкви.

Комитет по вопросам культуры и духовности во внеочередном порядке в среду, 18 апреля, рассмотрел постановление о поддержке обращения президента Украины к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине.

Об этом сообщает УНН.

Комитет принял решение утвердить постановление и рекомендовать Верховной Раде голосовать за него в целом.

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“Сегодня состоялось заседание комитета по вопросам культуры и духовности, и мы на нем рассматривали постановление об обращении Президента к Вселенскому Константинопольскому Патриарху Варфоломею о предоставлении православной Украине Томоса об автокефалии Украинской церкви“, - сказал председатель подкомитета Виктор Еленский.

По словам нардепа, во время заседания комиссия утвердила постановление о поддержке обращения Президента Украины к Вселенскому Патриарху. “Мы приняли решение утвердить это постановление и рекомендовать Верховной Раде голосовать за него в целом“, - сообщил он.

Напомним, накануне президент собрал у себя глав парламентских фракций, на котором попросил поддержать создание в Украине единой поместной автокефальной церкви. По его словам, Украина близка к этому как никогда. Позже он об этом же говорил с членами Кабмина.