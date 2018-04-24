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Геращенко: Решение ПАСЕ приближает Путина к Гааге

Комментариев: 1
Каждая фиксация РФ как оккупанта в международных документах приближает руководство этой страны к международному трибуналу Гааге, считает Ирина Геращенко.
Ирина Геращенко
Ирина Геращенко
facebook.com/iryna.gerashchenko

Каждая фиксация оккупационных действия России в международных документах приближает ее руководителей к Международному уголовному суду в Гааге.

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Так считает первый вице-спикер парламента, уполномоченный президента по вопросам мирного урегулирования ситуации на Донбассе Ирина Геращенко, о чем она заявила во вторник, 24 апреля, в своем Facebook.

По ее словам, сегодня произошла “еще одна фиксация правды“ - в ПАСЕ большинством голосов принята важная поправка украинской делегации в докладе О чрезвычайном положении и отступлении от конвенции о правах человека.

“Ассамблея проголосовала за фактическое признание оккупации (контроля) части Донбасса Россией. Каждая фиксация России-оккупанта в международных документах приближает ее руководителей - авторов авантюры с Крымом и Донбассом к Гааге“, - отметила Геращенко.

При этом она похвалила украинскую делегацию в ПАСЕ.

Ранее сообщалось, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, которой признала оккупацию Россией части территории Донбасса.

 

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Теги: Гаагский трибунал, ПАСЕ, донбасс, Резолюция ПАСЕ, оккупация, резолюция, Ирина Геращенко, Геращенко, Гаага
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Комментариев (1)
Alex_Shadow    24.04.2018, 18:09
Оценка:  -1
Alex_Shadow
Как немцы были уверены в своей правоте, своей победе! Под прессом пропаганды они свято верили в то, что им обещали и к чему призывали. Они даже и мысли не допускали, что все так закончится. А ведь закончилось.
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