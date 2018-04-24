Геращенко: Решение ПАСЕ приближает Путина к Гааге
Каждая фиксация оккупационных действия России в международных документах приближает ее руководителей к Международному уголовному суду в Гааге.
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Так считает первый вице-спикер парламента, уполномоченный президента по вопросам мирного урегулирования ситуации на Донбассе Ирина Геращенко, о чем она заявила во вторник, 24 апреля, в своем Facebook.
По ее словам, сегодня произошла “еще одна фиксация правды“ - в ПАСЕ большинством голосов принята важная поправка украинской делегации в докладе О чрезвычайном положении и отступлении от конвенции о правах человека.
“Ассамблея проголосовала за фактическое признание оккупации (контроля) части Донбасса Россией. Каждая фиксация России-оккупанта в международных документах приближает ее руководителей - авторов авантюры с Крымом и Донбассом к Гааге“, - отметила Геращенко.
При этом она похвалила украинскую делегацию в ПАСЕ.
Ранее сообщалось, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, которой признала оккупацию Россией части территории Донбасса.