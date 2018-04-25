Переключиться на мобильную версию

"Откроют к сезону": космонавт РФ показал Крымский мост

Комментариев: 0
Российский космонавт Антон Шкаплеров опубликовал снимки Керченского моста с высоты 400 км, отметив, что работы "идут с опережением графика".
Снимки сделаны из Международной станции
Снимки сделаны из Международной станции
instagram.com/anton_astrey

Российский космонавт Антон Шкаплеров опубликовал орбитальные фотографии строительства моста из Таманского полуострова во временно оккупированный Россией Крым.

Читай также: Российским суднам хотят запретить заходить во внутренние воды Украины

Космонавт сделал снимки находясь на Международной космической станции и опубликовал их в своем Instagram.

В посте он написал, что работы “идут с опережением графика“ и мост откроют “как раз к началу курортного сезона“.

Оккупационные власти Крыма хотят отдать Тузлу РФ
Оккупационные власти Крыма хотят отдать Тузлу РФ
instagram.com/anton_astrey
Украина отреагировала протестом
Украина отреагировала протестом
instagram.com/anton_astrey

Напомним, 25 апреля российские блогеры проехались на автомобиле по Крымскому мосту, которым оккупанты намерены соединить Россию с аннексированным полуостровом.

Ранее, 20 апреля, сообщалось о срыве контракта по обеспечению транспортной безопасности на Керченском мосту из-за чего может быть отложен запуск движения грузового транспорта.

Поделись:
Теги: Крым, Керченский мост, космонавт, фото
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
evropa674    25.04.2018, 18:56
Оценка:  0
evropa674
Вещь.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь