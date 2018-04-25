"Откроют к сезону": космонавт РФ показал Крымский мост

Российский космонавт Антон Шкаплеров опубликовал снимки Керченского моста с высоты 400 км, отметив, что работы "идут с опережением графика".

Российский космонавт Антон Шкаплеров опубликовал орбитальные фотографии строительства моста из Таманского полуострова во временно оккупированный Россией Крым.

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Космонавт сделал снимки находясь на Международной космической станции и опубликовал их в своем Instagram.

В посте он написал, что работы “идут с опережением графика“ и мост откроют “как раз к началу курортного сезона“.

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Напомним, 25 апреля российские блогеры проехались на автомобиле по Крымскому мосту, которым оккупанты намерены соединить Россию с аннексированным полуостровом.

Ранее, 20 апреля, сообщалось о срыве контракта по обеспечению транспортной безопасности на Керченском мосту из-за чего может быть отложен запуск движения грузового транспорта.