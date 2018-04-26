Собчак собралась ехать в Крым на авто через Херсон

По данным СМИ, Ксения Собчак хочет приехать в Крым, и она намерена сделать это через украинский пункт пропуска.

Бывший кандидат в президенты России, телеведущая Ксения Собчак заявила, что 28 апреля приедет во временно оккупированный Крым для участия в бизнес-тренинге. Об этом сообщает Крыминформ со ссылкой на источник, близкий к организаторам конференции для собственников бизнеса, которая будет проходить в Алуште 27-29 апреля.

На полуостров Собчак собирается приехать через Украину.

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“Ксения Собчак подтвердила свое участие в конференции. По плану, 27-28 апреля она из Москвы прилетит в Киев, после этого на автомобиле доедет до Херсона, а оттуда отправится на границу с Крымом“, - говорится в сообщении.

Напомним, 6 марта 2018 года Собчак обратилась в посольство Украины за разрешением на поездку в Крым. 7 марта 2018 года глава МИД Павел Климкин назвал неуместным для Собчак ехать во временно оккупированный Крым, чтобы вести агитацию перед незаконными выборами.

Собчак тогда заявила, что украинские власти не дают “единственному российскому политику, поддержавшему их национальный суверенитет, посетить их страну“.

Напомним также, что из-за поездок Собчак в Крым в 2014-ом она попала на сайт Миротворец.