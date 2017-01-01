В Запорожской области за кражу боеприпасов матроса посадят на 5 лет

Матрос украл из воинской части боеприпасов на сумму 1200 гривен.

Старший матрос также подделал военный билет и справку из военкомата vppdr.gp.gov.ua

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Токмакский районный суд Запорожской области приговорил старшего матроса одной из воинских частей ВС Украины к тюремному сроку заключения на 5 лет и 6 месяцев. Военнослужащий признан виновным в краже 2400 шт боеприпасов на сумму 1200 гривен.

Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры Южного региона Украины.

“Доказано, что в октябре 2016 года, находясь в суточном наряде по охране склада ракетно-артиллерийского вооружения воинской части, указанный военнослужащий, действуя в нарушение уставных правил несения караульной службы, похитил боеприпасы различного калибра в количестве 2400 шт. В автоматического стрелкового оружия на общую сумму более 1200 гривен и перенес их за ограду военной части “, - говорится в сообщении.

Матрос перенес боеприпасы к месту жительства и хранил их дома длительное время. Кроме того, военнослужащий, продолжая совершать противоправные действия, находясь в декабре 2017 года в Киеве, приобрел пистолет ПМР и 8 патронов к нему, которые также хранил по месту своего жительства.

Также в июне 2017 старший матрос, действуя с целью уклониться от прохождения военной службы, не явился вовремя в расположение воинской части из лечебного учреждения.

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“Более того, чтобы полностью скрыть свою принадлежность к военной службе и дать представление якобы законного увольнения со службы, “изобретатель“, используя оттиски печатей и штампов государственных учреждений, подделал военный билет и справку из военного комиссариата на свое имя“, - отметили в прокуратуре.

Обвиняемый признан Токмакским райсудом Запорожской области виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 410, ч. 2 ст. 418, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 408, ч. 3 ст. 358 УК Украины и осужден к наказанию в виде лишения свободы сроком 5 лет 6 месяцев.

Кроме того, решением суда он лишен воинского звания “старший матрос“.

Как сообщалось, в конце марта под Черниговом поймали военного, укравшего с танков заряды.