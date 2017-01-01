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На Хортице вандалы разрушили памятный знак воинам АТО

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Мемориал посвященный защитникам Украины был установлен буквально неделю назад.
На Хортице вандалы разрушили памятный знак воинам АТО
© facebook/Родион Кудряшов
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  • На месте происшествия работала полиция
  • Вандалы цинично поставили на постамент свои бутылки от алкоголя
  • Установленный неделю назад монумент разрушен
  • Теперь все будут восстанавливать и установят охрану объекта
  • Полиция постарается найти виновных
На Хортице вандалы разрушили памятный знак воинам АТО
На месте происшествия работала полиция
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На острове Хортица, расположенном в городе Запорожье на реке Днепр, неизвестные разрушили памятный крест, установленный на прошлой неделе в память о погибших защитниках Украины, воевавших на Донбассе.

Об этом сообщает местное издание 061.ua.

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Так в прошлую субботу, 21 апреля, в Запорожье состоялась акция Возроди Хортицу, в рамках которой на острове высадили две тысячи дубов и установили памятный знак защитникам Украины. Молодая дубовая роща и знак находятся неподалеку от поворота в сторону базы Чайка.

Инициаторами высадки деревьев и установки памятного знака стал Национальный корпус. Деревья привезли из Литвы. Памятный знак был установлен к столетию борьбы за независимость Украины и Литвы. На акцию приехали люди со всей Украины. Прошел патриотический фестиваль.

Но уже 27 апреля монумент был разбит неизвестными. Рядом с разрушенным памятником они оставили бутылки из-под алкоголя.

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“Сегодня ночью алкашня разломала на Хортице памятный крест“...  Мы установили его в честь погибших воинов. Установили на прошлых выходных. Установили во имя памяти каждого, КАЖДОГО ВОИНА, каждого кто защищал Украину и погиб за неё. (...) Теперь мы усилим охрану на Хортице, будем дежурить и ночью, мы не позволим шакалам уничтожить память, рушить мемориалы и топтать волю украинцев“, - пообещал руководитель штаба Нацкорпуса Родион Кудряшов, опубликовав фотографии с места происшествия. 

Напомним, 26 апреля в Тернополе провокаторы подожгли памятник жертвам Холокоста.

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Теги: вандалы, воины АТО, памятник, мемориал, Запорожье, Хортица
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