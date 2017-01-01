Выросло число жертв ДТП в Кривом Роге

В больнице до сих пор находится несколько пострадавших в аварии. В частности, один из них остается в реанимации, некоторые обращаются за медицинской помощью повторно.

Авария произошла 17 апреля на улице Металлургов Первый криворожский

В Кривом Роге скончался пассажир маршрутного такси, попавшего в смертельное ДТП 17 апреля. Мужчина умер в ночь на воскресенье, 29 апреля, сообщает Первый криворожский.

На данный момент это уже 11 жертва столкновения легкового автомобиля, автобуса и маршрутки. Еще один пострадавший в результате ДТП находится в реанимации.

По данным издания, некоторые из пострадавших пассажиров с травмами средней тяжести уже дома, еще несколько человек обращаются за медицинской помощью повторно.

Ранее суд арестовал на два месяца водителя автомобиля Mazda, подозреваемого в совершении тройного ДТП в Кривом Роге 17 апреля.

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