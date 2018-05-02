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Участник разборок с Найемом рассказал свою версию конфликта

Комментариев: 12
С версией народного депутата не согласен Алексей Сабада, один из участников конфликта.
Алексей Сабада
Алексей Сабада
golos.ua

Народный депутат Мустафа Найем вместо поездки с министром инфраструктуры в Мариуполь устроил разборку в центре Киеве, в результате которой получил удар в челюсть.

Об этом пишет Голос.

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“Если подрезают, ведут себя по-хамски и с гонором, не уступаю принципиально. В общем, преградил дорогу. Началась перепалка. Вызвал 102. Водитель и пассажир кубика поменялись местами и решили вызвать своих ребят. Приехали ребята, человека четыре-пять. Перепалка закончилась дракой“, - сообщил Мустафа Найем на своей странице в Facebook.

С версией народного депутата не согласен Алексей Сабада, один из участников конфликта, который находился во второй, подъехавшей машине.

“Найем был возбужден, хамил и вел себя вызывающе, угрожал своим статусом народного депутата и связью с Аваковым. Мы не подъехали, а проезжали мимо и нас было не четыре-пять, а двое“, - сообщил Алексей.

По его словам, Найем первый начал распускать язык и руки.

“Он упивается своей властью, считает что может всех учить и наказывать. Кто он такой? Что он про себя возомнил? Он из Афганистана, а ребята по национальности чеченцы, он точно знает, что на востоке так разговаривать нельзя. Никто не будет терпеть хамство. Если такой правильный, мог просто вызвать полицию, а не устраивать драку в центре города! Отдельный вопрос про то, что ему там прооперировали? Никто челюсть ему не ломал. Он прекрасно общался, так с поломанной челюстью  себя не ведут. Теперь он из грозного учителя превратился резко в жертву“, - сообщил Алексей Сабада, находившийся в машине прибывшей на место драки.

Согласно информации от источника в министерстве инфраструктуры, Найем вместе с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном в этот день на поезде должны были ехать в Мариуполь для инспекции дороги Мариуполь-Николаев-Одесса. Однако утром Найем отменил участие в поездке, сославшись на занятость в более важных делах.

Ранее сообщалось, что нападавшим на Найем официально объявили подозрения. В прокуратуре заявили, что мужчина, который ударил нардепа, покинул Украину.

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Теги: Найем, Мустафа Найем, депутаты, конфликт
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Комментариев (12)
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chytan    02.05.2018, 10:41
Оценка:  -1
chytan
Чеченов наказать по всей строгости !!! Ведут себя как бабуины !!! Домой пусть едут и так себя ведут !!!
Колишній-східняк    02.05.2018, 09:55
Оценка:  0
Колишній-східняк
Из двух спорящих неправы оба (восточная мудрость)
pkm    02.05.2018, 09:49
Оценка:  +4
pkm
А кто тот сопляк на кубике???Иногда не хватает 90х,когда надавали б по голове крепко и ходил бы пешком.Эти айзеры себя через чур нагло себя ведут, они не у себя на родине, а в случай что зовут на помощь стадо таких шакалов!Потому как каждый должен уважать других на дороге и отвечать за свои действия
Serg2176    02.05.2018, 09:48
Оценка:  +5
Serg2176
случайно так проезжали мимо... ага... и на видео их далеко не двое
Voffkin    02.05.2018, 09:45
Оценка:  +4
Voffkin
Хачи вломили Хачу ))
Letohradek    02.05.2018, 09:49
Оценка:  -1
Letohradek
Когда они тебе вломят, твое веселье закончится
vysnovok    02.05.2018, 10:21
Оценка:  +2
vysnovok
Не хачи, а банабаки. И не хачу, а чурке.
bolbos    02.05.2018, 09:44
Оценка:  +3
bolbos
и этому по челюсти дать нужно.
учит не учит, человек ехал по правилам в своем ряду, а овцейобы щимились с левого ряда для поворота налево.
единственное что сделал не правильно найем так это остановился, надо было ехать себе дальше не обращая на этих даунов внимание
Джон_Сноу    02.05.2018, 09:36
Оценка:  -9
Джон_Сноу
Очередной хозяин жизни, привыкший к беспределу и вседозволенности, наткнулся на такого же зверя и получил по морде.
Ну и фиг с ним!
Letohradek    02.05.2018, 09:34
Оценка:  +1
Letohradek
То есть, по мнению Сабады, чеченцы в Украине имеют статус неприкасаемых и пользуются превосходством перед другими национальностями? Удивительно, что подобные аргументы в свое оправдание, публикуют на Бигмире ...
Джон_Сноу    02.05.2018, 09:37
Оценка:  -5
Джон_Сноу
Нет, ну что вы, статус неприкасаемых в Украине имеют только народные депутаты!
Letohradek    02.05.2018, 09:40
Оценка:  +4
Letohradek
А ты думал, что чеченцы, за которых на говно изошол?
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