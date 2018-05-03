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В ДНР продают питьевой этиловый спирт - соцсети

Комментариев: 2
Литровые бутылки спирта маркируют украинскими штрих-кодами, однако на этикетке указывают производство в ДНР.
Литровая бутылка стоит 161 гривну
Литровая бутылка стоит 161 гривну
facebook.com/den.kazansky2016

В оккупированных пророссийскими боевиками районах Донецкой области в магазинах в алкогольных отделах начали продавать питьевой этиловый спирт.

Об этом в Facebook сообщает журналист Денис Казанский. 

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“Возвращение к скрепам. Только теперь вместо спирта Рояль - спирт ДНР. Хороший подарок ко дню республики“, - написал журналист, опубликовав фотографию с прилавка магазина в ОРДО.

На фото видно, что спирт продается в литровой таре и на этикетке указано, что алкогольная продукция изготовлена в ДНР, однако первые цифры штрих-кода говорят, что продукт произведен в Украине. 

В соцсетях жители ОРДО отмечают, что бутылка “алкогольной новинки“ стоит недешево - 380 рублей (161 гривна).

 

Жители утверждают, что цена недешевая
Жители утверждают, что цена недешевая
соцсети

 

Напомним, 25 апреля в Донецке на стадион боевики согнали бюджетников и заставили выложить огромный портрет главаря пророссийских боевиков Александра Захарченко.

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Теги: Донбасс, ДНР, боевики, алкоголь, спирт, магазины
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Комментариев (2)
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foster12    03.05.2018, 14:11
Оценка:  0
foster12
пусть зальются тва ри
РухНС    03.05.2018, 13:52
Оценка:  +5
РухНС
1л спирта почти 5 бутылок водки...у нас водка 70 грн. 70х5=350 грн. а литр спирта у них 161 грн. вот и считайте...спаивают тупо быдлоту
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