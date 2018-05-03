В ДНР продают питьевой этиловый спирт - соцсети

Литровые бутылки спирта маркируют украинскими штрих-кодами, однако на этикетке указывают производство в ДНР.

В оккупированных пророссийскими боевиками районах Донецкой области в магазинах в алкогольных отделах начали продавать питьевой этиловый спирт.

Об этом в Facebook сообщает журналист Денис Казанский.

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“Возвращение к скрепам. Только теперь вместо спирта Рояль - спирт ДНР. Хороший подарок ко дню республики“, - написал журналист, опубликовав фотографию с прилавка магазина в ОРДО.

На фото видно, что спирт продается в литровой таре и на этикетке указано, что алкогольная продукция изготовлена в ДНР, однако первые цифры штрих-кода говорят, что продукт произведен в Украине.

В соцсетях жители ОРДО отмечают, что бутылка “алкогольной новинки“ стоит недешево - 380 рублей (161 гривна).

Жители утверждают, что цена недешевая соцсети

Напомним, 25 апреля в Донецке на стадион боевики согнали бюджетников и заставили выложить огромный портрет главаря пророссийских боевиков Александра Захарченко.