На Волыни 13-летний подросток на BMW сбил пешехода: пострадавший остался без ноги

Так, как до 14 лет дети не несут ответственности за содеянное, отвечать за поступок подростка будут его родители.

В пгт Локачи Волынской области в воскресенье, 29 апреля, 13-летний подросток за рулем BMW стал виновником аварии. Жертвой ДТП стал местный житель – 33-х летний Юрий Курбай. Из-за полученных травм ему пришлось ампутировать ногу. Об этом в четверг, 3 мая, сообщила ТСН.

Родственник пострадавшего Андрей Громик, который приехал на место происшествия, рассказал, что авария случилась около 16:00 неподалеку от полицейского отделения. Подросток ехал на большой скорости, вылетел на тротуар и сбил пешехода, а затем врезался в здание. Несовершеннолетний водитель не пострадал.

Удар был такой силы, что стена здания треснула tsn.ua

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Истекающего кровью Юрия сразу же забрала скорая помощь в районную больницу. А виновника происшествия, после беседы в отделении, отпустили домой. За ним пришли учителя, поскольку родители подростка работают за границей и на тот момент их не было в стране.

Местные жители рассказали, что родители подростка часто уезжали на заработки, оставляя его в одиночестве надолго. Поэтому подросток по факту оставался без опеки и контроля. Мальчик даже состоит на учете в полиции.

“Матери сообщили о ситуации, но она заявила, что не приедет, потому что у нее работа. Отец вроде бы тоже был за границей, но очень быстро вернулся. Он появился где-то через несколько часов после аварии. Родители постоянно на заработках, ездят в Польшу, его оставляют одного в доме. Он делает все, что хочет, никакого контроля нет “, - рассказал Андрей, добавив, что в Локачах подростка уже неоднократно видели за рулем автомобиля.

Больничные счета Юрия уже превысили сумму в 10 тысяч гривен, кроме того, ему будут нужны протез и реабилитация. Так, как до 14 лет дети не несут ответственности за содеянное, отвечать за поступок подростка будут его родители.

Напомним, в среду, 2 мая, под Харьковом произошло ДТП. Внедорожник раздавил легковушку, за рулем которой был известный стритрейсер - парень погиб на месте. Позже стало известно, что в крови водителя внедорожника обнаружены следы алкоголя. Сколько именно промилле обнаружено, правоохранители не озвучивают.