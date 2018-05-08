В Черкассах школьники массово потеряли сознание: один в реанимации

Детям стало плохо на линейке. Родители в экстренном порядке забирают детей домой. Обучение в школе приостановлено.

В Черкасской школе № 8 на улице Оборонной во время линейки у нескольких учащихся резко ухудшилось самочувствие. На здоровье пожаловались около 30 детей, из них 17 потеряли сознание и один ребенок попал в реанимацию. Об этом во вторник, 8 мая, сообщили УНИАН со ссылкой на пресс-службу управления патрульной полиции.

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“Пострадали около 30 детей. Обстоятельства и причины устанавливаются. На месте работают спасательные службы. Полиция обеспечивает охрану общественного порядка. Родители в срочном порядке массово забирают детей“, - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в 09:40. В патрульную полицию поступил вызов о том, что во время линейки дети почувствовали себя плохо и массово потеряли сознание.

В комментариях под публикацией об этом инциденте на странице в Facebook “Наша Черкасчина“ сообщили, что школьников распустили по домам.

“С ребенком ехали из поликлиники к вокзалу. Пока доехали, 7 скорых встретили. И все в областную детскую везут. С сиренами и мигалками, то что-то серьезное“, - написала пользователь Светлана Пономарева.

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Позже появилось сообщение, что один из пострадавших детей попал в реанимацию. Об этом рассказал директор департамента образования и гуманитарной политики Сергей Воронов. Сейчас родители в срочном порядке забирают детей из школы, обучение приостановлено.

Обновление

По состоянию на 11 часов количество отравившихся школьников Черкассах увеличилось до 47. Об этом сообщили в ГСЧС.

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“Все пострадавшие ученики 2-7 классов черкасской 8-й общеобразовательной школы. Предварительный диагноз у всех пострадавших, отравление неизвестным веществом“, - говорится в сообщении.

Напомним, 23 апреля сообщалось, что в Черновицкой области массово отравились школьники.