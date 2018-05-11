От Савченко ушли все адвокаты

Одной из причин адвокат назвал некорректное поведение и позицию Веры Савченко, которая вмешивается в рабочий процесс.

Адвокаты готовы вернуться если им не будут мешать УНИАН

От депутата Надежды Савченко, которая ныне находится в СИЗО по подозрению в подготовке терактов и свержения государственной власти, ушли еще два адвоката.

Об этом сообщает Украинская правда.

“Сегодня мы разорвали наши рабочие отношения. Мы - я и Дмитрий Бугай - больше не представляем интересы Надежды Савченко. Мы подписали соответствующее соглашение“, - сказал адвокат Олег Соловей.

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Юрист отметил, что одной из причин послужило некорректное поведение и позиция сестры Веры Савченко, которая вмешивается в рабочий процесс.

“Мы не сторонники таких отношений, мы не будем работать с посторонним человеком, в том числе с Верой, которая ведет себя по отношению к адвокатам сестры некорректно. Мы работаем с клиентом и разрабатываем единую позицию, а все посторонние вмешательства не идут на пользу Надежде“, - сказал Соловей.

Также он добавил, что вопрос ухода обсуждался в течение трех дней и 11 мая решение было согласовано между всеми сторонами. Адвокат отметил, что недавно сестра Надежды Савченко Вера уже нашла нового юриста - Александра Шадрина, который ранее вел дела сепаратистов.

“Но сегодня в нашем присутствии Надежда подписала отказ от всех адвокатов, в том числе и от Шадрина“, - уточнил Соловей, хоят он не исключает, что мать и сестра депутата переубедят Надежду далее работать с Шадриным.

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По словам юриста, адвокаты договорились с Савченко, что если вмешательства в их работу не будет, и сама Надежда захочет вернуть себе старых адвокатов, то Соловей готов вернуться.

LIGA.net хотела взять комментарий Веры Савченко, но та отказалась. "Сегодня у Нади - День рождения. Мы проводим акцию", - сказала она.

Напомним, 6 мая один из адвокатов сообщил, что защищать обвиняемую в подготовке терактов Надежду Савченко будет Александр Шадрин, который ранее представлял интересы сепаратистов - экс-мэра Славянска Нели Штепы и антимайдановца Гната Кромского по кличке Топаз.

Позднее, 8 мая, Савченко потребовала о предоставлении ей возможности посещать заседания Верховной Рады.