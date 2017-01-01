Мэр Золочева объявил голодовку из-за самостроя

Мэр города Золочев во Львовской области Игорь Гриньков перенес свой кабинет на бульвар, где строится незаконное здание.

В понедельник, 14 мая, мэр города Золочев во Львовской области Игорь Гриньков объявил бессрочную голодовку. По словам городского главы, таким образом он протестует против бездействия департамента госстройинспекции и полиции по самострою в городе. Видео с этим заявлением появилось на странице Гринькова в Facebook.

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“Объявляю о бессрочной акции голодовки против бездействия инспекции ГАСК, против бездействия правоохранительных органов. С сегодняшнего дня мое место здесь, на площади“ – написал Гриньков в комментарии к видео, и в ролике повторил эти слова.

“Я также принял решение перенести свой рабочий кабинет на бульвар Сковороды. Я буду находиться здесь с утра до вечера и буду следить, чтобы правонарушители не продолжали здесь самовольного строительства“, - добавил Гриньков.

Мэр Золочева призвал жителей города брать молотки и стучать в стены самостроя, чтобы “достучаться до совести тех, кто делает попытку захвата площади Вечевой“.

Напомним, 11 мая сообщалось, что за время голодовки арестованная по подозрению в террористических намерениях нардеп Надежда Савченко похудела на 17 килограмм.