На Запорожье молния ударила трех человек
Один из пострадавших госпитализирован.
В Ореховском районе Запорожской области три человека пережили удар молний 25 июля, один из них госпитализирован.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Читай также: Власти Киева оправдались за потоп в столице
Первый удар молнии поразил двух мужчин 49 и 18 лет. Молния ударила в металлическую конструкцию и поразила людей, которые стояли рядом. Мужчины отказались от госпитализации.
Второй удар молнии поразил 66-летнего мужчину, который стоял на своем дворе. Молния ударила возле места, где стоял мужчина. Пострадавшего госпитализировали в районную больницу.
Как сообщалось 23 июля, в Донецкой области молния убила женщину и ребенка.