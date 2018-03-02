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На Запорожье молния ударила трех человек

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Один из пострадавших госпитализирован.
От удара разряда пострадали трое мужчин
От удара разряда пострадали трое мужчин
depositphotos.com

В Ореховском районе Запорожской области три человека пережили удар молний 25 июля, один из них госпитализирован.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Первый удар молнии поразил двух мужчин 49 и 18 лет. Молния ударила в металлическую конструкцию и поразила людей, которые стояли рядом. Мужчины отказались от госпитализации.

Второй удар молнии поразил 66-летнего мужчину, который стоял на своем дворе. Молния ударила возле места, где стоял мужчина. Пострадавшего госпитализировали в районную больницу.

Как сообщалось 23 июля, в Донецкой области молния убила женщину и ребенка.

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Теги: молния, гроза, Запорожская область
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