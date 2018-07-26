ДТП с Hummer в Киеве: год назад Островский избил мужчину

Островский вместе с друзьями избили мужчину и сломали ему нос.

Водитель Hummer Кирилл Островский, который сбил насмерть 10-летнюю девочку на столичном бульваре Леси Украинки, в 2017 году вместе с друзьями напал на посетителя торгового центра и избил его.

Островский с друзьями сломали мужчине нос, передают Факты ICTV.

Читай также: ДТП с Hummer в Киеве: водитель отказался сдать образцы биоматериалов

Как утверждает пострадавший киевлянин Сергей, за 9 месяцев следствие так и не сдвинулось с места. При этом было много свидетелей инцидента, а также видеозаписи с камеры наблюдения супермаркета, которые зафиксировали драку. Однако полицейские не нашли виновных и не комментируют эту информацию.

Сергей считает, что если бы этому делу дали ход, то был бы шанс избежать трагической аварии, в результате которой погиб ребенок.

Отметим, что журналисты также нашли дом на Оболони, где прописан Островский, но соседи утверждают, что парень там не живет. В квартире проживает только бабушка Островского, которая очень гордится своим внуком.

Напомним, 25 июля журналисты выяснили, что Островский в прошлом успешный боксер и даже в определенных кругах узнаваемый бизнесмен, который с радостью давал интервью и рассказывал о своих победах.