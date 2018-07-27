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Главарь ДНР Захарченко получил ранение - СМИ

Комментариев: 25
По информации, Захарченко был ранен под Авдеевкой.
Главный боевик ДНР передвигается на костылях
Главный боевик ДНР передвигается на костылях
fakty.ua

Главарь боевиков ДНР Александр Захарченко получил ранение и ныне передвигается на костылях.

По данным издания Ведомости Донбасса, Захарченко был ранен под Авдеевкой, однако эта информация тщательно скрывалась боевиками. Некоторое время назад, около двух недель, Захарченко исчез из поля зрения.

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По другим данным, Захарченко перенес операцию, предположительно в Москве.

Примечательно, что изначально сепаратистские СМИ писали о ранении Захарченко в ногу. Якобы когда главарь боевиков приехал на передовую к соратникам, случился обстрел. Хотя в ДНР все знают, что Захарченко выезжает на линию фронта в самые безопасные места и непременно с отрядом головорезов, и что пропагандистские сюжеты о том, как он в полный рост стоит под пулями являются постановочными.

Напомним, 24 июля беглый боевик ДНР Денис Лотов публично подтвердил в своем блоге, что 22 января 2015 года в Донецке по улице Куприна (Боссе) троллейбус с местными жителями был обстрелян в ходе разборки между боевиками Захарченко и казаками, в результате которой погибли 8 человек.

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Теги: Захарченко, ДНР, Донбасс, боевики, ранение, СМИ
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Комментариев (25)
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atomov    27.07.2018, 14:46
Оценка:  +2
atomov
этот биомусор нужно стереть с лица земли и не вспоминать
Aspid    27.07.2018, 14:42
Оценка:  +1
Aspid
По шее от кураторов получил?
ipkiev    27.07.2018, 14:40
Оценка:  +2
ipkiev
опять показуха ,ведь уже ковылял.Когда этому уроду уже голову снесут...............
Kostos    27.07.2018, 14:37
Оценка:  +1
Kostos
Шото лифтёры в этот раз плохо сработали
Боцман-да!    27.07.2018, 14:28
Оценка:  +2
Боцман-да!
Фаллоимитатор током ударил?
wr777    27.07.2018, 14:17
Оценка:  +3
wr777
Паяльник 100V вставляли
Анюта-я-тута!    27.07.2018, 14:15
Оценка:  +4
Анюта-я-тута!
в попу поди попадание очередного дылдо из москвы
B5    27.07.2018, 14:15
Оценка:  +7
B5
ранение))бухой с лестницы п и з д а н у л с я!!
П    27.07.2018, 14:14
Оценка:  +5
П
Спасибо,поржал.
dikrava    27.07.2018, 14:13
Оценка:  +7
dikrava
Что б он сдох ублюдок!!!
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