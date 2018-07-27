Главарь ДНР Захарченко получил ранение - СМИ

По информации, Захарченко был ранен под Авдеевкой.

Главарь боевиков ДНР Александр Захарченко получил ранение и ныне передвигается на костылях.

По данным издания Ведомости Донбасса, Захарченко был ранен под Авдеевкой, однако эта информация тщательно скрывалась боевиками. Некоторое время назад, около двух недель, Захарченко исчез из поля зрения.

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По другим данным, Захарченко перенес операцию, предположительно в Москве.

Примечательно, что изначально сепаратистские СМИ писали о ранении Захарченко в ногу. Якобы когда главарь боевиков приехал на передовую к соратникам, случился обстрел. Хотя в ДНР все знают, что Захарченко выезжает на линию фронта в самые безопасные места и непременно с отрядом головорезов, и что пропагандистские сюжеты о том, как он в полный рост стоит под пулями являются постановочными.

Напомним, 24 июля беглый боевик ДНР Денис Лотов публично подтвердил в своем блоге, что 22 января 2015 года в Донецке по улице Куприна (Боссе) троллейбус с местными жителями был обстрелян в ходе разборки между боевиками Захарченко и казаками, в результате которой погибли 8 человек.