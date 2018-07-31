Львовом пронесся ураган, ломая деревья и туалеты, поджигая столбы

В городе несколько дней подряд жара сменяется ливнями с сильными порывами ветра.

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В ночь на вторник, 31 июля, Львовом прокатилась непогода с ураганом и молниями.

Об этом сообщает общественная организация Варта-1.

Читай также: Шведы превратили в бассейн затопленный подземный переход у вокзала Так, ветер повалил деревья на улице Пасечной, 38. Одно из деревьев упало на проезжую часть, перекрыв движение транспорта. На улице Новознесенская, 33 от удара молнии загорелся электрический столб. На улице Научной сильный ветер опрокинул биотуалеты. Так, ветер повалил деревья на улице Пасечной, 38. Одно из деревьев упало на проезжую часть, перекрыв движение транспорта. На улице Новознесенская, 33 от удара молнии загорелся электрический столб. На улице Научной сильный ветер опрокинул биотуалеты.

Непогода царит во Львове уже несколько дней: в городе то идет сильный дождь, который ломает деревья и затапливает улицы, то печет солнце.

Отметим, непогода в Украине за прошедшие сутки обесточила более 140 населенных пунктов.