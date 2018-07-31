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Львовом пронесся ураган, ломая деревья и туалеты, поджигая столбы

Комментариев: 2
В городе несколько дней подряд жара сменяется ливнями с сильными порывами ветра.
Львовом пронесся ураган, ломая деревья и туалеты, поджигая столбы
© 032.ua
Фото 1/5
  • Ураганный ветер поламал деревья во Львове
  • Ураганный ветер поламал деревья во Львове
  • Ураганный ветер поламал деревья во Львове
  • Ураганный ветер поламал деревья во Львове
  • Ураганный ветер поламал деревья во Львове
Львовом пронесся ураган, ломая деревья и туалеты, поджигая столбы
Ураганный ветер поламал деревья во Львове
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В ночь на вторник, 31 июля, Львовом прокатилась непогода с ураганом и молниями.
 
Об этом сообщает общественная организация Варта-1.
 

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Так, ветер повалил деревья на улице Пасечной, 38. Одно из деревьев упало на проезжую часть, перекрыв движение транспорта. На улице Новознесенская, 33 от удара молнии загорелся электрический столб. На улице Научной сильный ветер опрокинул биотуалеты.
 
Непогода царит во Львове уже несколько дней: в городе то идет сильный дождь, который ломает деревья и затапливает улицы, то печет солнце.
 

 
 
Отметим, непогода в Украине за прошедшие сутки обесточила более 140 населенных пунктов.
 
От сильного ветра и дождей пострадали, в частности, Прикарпатье и Житомирская область.
 
Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Львов, дождь, ураган, непогода, погода в Украине
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Комментариев (2)
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    31.07.2018, 14:40
Оценка:  0
Это ураган Кремля .....
Коцман__Бобза    31.07.2018, 14:37
Оценка:  +1
Коцман__Бобза
Туалеты должны быть нормальными, а не эти рассадники вони и инфекции.
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