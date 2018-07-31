Под Одессой нашли уцелевшие памятники Ленину

Институт нацпамяти обратился в полицию, прокуратуру и СБУ с целью привлечения к ответственности местных чиновников, нарушивших законодательство Украины.

По состоянию на 1991 год в Украине было 5 тысяч памятников Ленину. Больше было только в России Первый городской

В семи населенных пунктах Одесской области не были демонтированы символы коммунистического тоталитарного режима. Это памятники Владимиру Ленину и Карлу Марксу, а также изображение серпа и молота.

Об этом сообщается на сайте Украинского института национальной памяти (УИНП) во вторник, 31 июля.

Все эти населенные пункты находятся на территории Болградского района. В частности, памятники Ленину не демонтировали в селах Виноградовка, Виноградное, Голица, Городное, Зализничное, Калчево и Новые Трояны. Кроме того, в селе Городное выявлен памятник Карлу Марксу, а в селе Голица – советские серп и молот.

УИНП обратился к сельским головам с требованием немедленно обеспечить выполнение Закона о декоммунизации. Кроме того, учреждение обратилось в полицию, прокуратуру и СБУ с целью привлечения к ответственности местных чиновников, нарушивших законодательство Украины.

Напомним, в феврале этого года директор УИНП Владимир Вятрович объявил, что в Украине декоммунизация фактически завершена. В стране состоялось переименование около тысячи населенных пунктов, а также уничтожили почти все памятники Ленину.

Как известно, 15 мая 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал законы о декоммунизации, среди которых "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".

Под запрет попала вся советская символика, осуждается коммунистический режим, открываются архивы советских спецслужб и признаются борцами за независимость Украины УПА и другие организации. Законы были приняты народными депутатами на заседании Верховной Рады большинством голосов.

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