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Под Одессой нашли уцелевшие памятники Ленину

Комментариев: 2
Институт нацпамяти обратился в полицию, прокуратуру и СБУ с целью привлечения к ответственности местных чиновников, нарушивших законодательство Украины.
По состоянию на 1991 год в Украине было 5 тысяч памятников Ленину. Больше было только в России
По состоянию на 1991 год в Украине было 5 тысяч памятников Ленину. Больше было только в России
Первый городской

В семи населенных пунктах Одесской области не были демонтированы символы коммунистического тоталитарного режима. Это памятники Владимиру Ленину и Карлу Марксу, а также изображение серпа и молота.

Об этом сообщается на сайте Украинского института национальной памяти (УИНП) во вторник, 31 июля.

Все эти населенные пункты находятся на территории Болградского района. В частности, памятники Ленину не демонтировали в селах Виноградовка, Виноградное, Голица, Городное, Зализничное, Калчево и Новые Трояны. Кроме того, в селе Городное выявлен памятник Карлу Марксу, а в селе Голица – советские серп и молот.

УИНП обратился к сельским головам с требованием немедленно обеспечить выполнение Закона о декоммунизации. Кроме того, учреждение обратилось в полицию, прокуратуру и СБУ с целью привлечения к ответственности местных чиновников, нарушивших законодательство Украины.

Напомним, в феврале этого года директор УИНП Владимир Вятрович объявил, что в Украине декоммунизация фактически завершена. В стране состоялось переименование около тысячи населенных пунктов, а также уничтожили почти все памятники Ленину.

Как известно, 15 мая 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал законы о декоммунизации, среди которых "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики".

Под запрет попала вся советская символика, осуждается коммунистический режим, открываются архивы советских спецслужб и признаются борцами за независимость Украины УПА и другие организации. Законы были приняты народными депутатами на заседании Верховной Рады большинством голосов.

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Теги: памятники и монументы, Советские памятники, памятник, Одесская область, снос памятников, памятник Ленину, Декоммунизация, Владимир Вятрович
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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    31.07.2018, 22:22
Оценка:  -1
Вот сволочи !!!
А хотя кто сволочи ?
Те кто хранил память о создателе укропного государства , или те , кто хочет забыть Ленина , тк он русский ? )))
Решайте !!! )))
traktor23    31.07.2018, 21:46
Оценка:  -2
traktor23
А не п....овал ли этот институт с своим впихиванием в чужие жизни подалее? вытирая ноги о сра ный институт нац вы сера. Плевок из Ивано-Франковска, мрн. Позитрон, ул. стуса 11А (дом на курьих ножках-9 этажка). Вытираю зад о Ваш киевский институт.
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