Супрун развенчала мифы о безглютеновой диете

Безглютеновое питание является необходимостью только для 1% людей на планете - это люди, страдающие целиакией. Для остальных людей такая диета бесполезна, и даже вредна, считает Ульяна Супрун.

Модная в наши дни безглютеновая диета не оправдывает тех ограничений, которые накладывают на себя люди, избравшие ее в качестве питания. Более того, она может быть даже вредна. Об этом рассказала в своем Facebook глава Министерства здравоохранения Ульяна Супрун.

По мнению и.о Министра здравоохранения, интернет, реклама или блоги некоторых знаменитостей по-разному интерпретируют правильное питание. Однако популярная безглютеновая диета подходит не каждому.

“Она предполагает полный отказ от продуктов с содержанием глютена или их замену на безглютеновые. Аргументы такие, что глютен, якобы, откладывается на стенках кишечника и ухудшает его работу, потому, поганец такой, не растворяется в воде. Или, что на безглютеновой диете худеют. Или просто чувствуют себя лучше и здоровее”, - пишет Супрун.

На самом деле, глютен или клейковина - запасной белок. Он содержится в зернах злаков, например, пшеницы, ячменя, ржи и всех производных продуктах, включая булочки, батоны и пиво. Также глютен добавляют к колбасным изделиям, молочным продуктам, различным соусам (кетчупа и майонеза). Он придает этим продуктам густоты и вязкости, держит влагу и в некоторых случаях не дает засохнуть. Глютен абсолютно безвреден для большинства людей и хорошо усваивается организмом. Если его купить отдельно и просто съесть, то это не повредит 99% населения.

Но есть 1% людей на планете, которым есть глютен действительно очень опасно. Это связано с аутоиммунной болезнью, которая называется глютеновая энтеропатия или целиакия.

Когда люди с диагнозом целиакии едят глютен, их иммунная создает антитела, которые, в частности, повреждают стенки кишечника. Это нарушает всасывание питательных веществ организмом. Как следствие, человек недополучает жизненно необходимые элементы - железо, фолиевую кислоту, и тому подобное.

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Людям с целиакией противопоказаны даже 150 миллиграммов глютена. Поэтому единственный способ для них употреблять тот большой ассортимент каш, макарон, выпечки, который обычно едят люди, это покупать те же продукты, но без глютена. Или вообще от них отказаться.

Диагностировать целиакию можно только анализом крови на антитела и биопсией. Если диагноз подтвердится, то только тогда можно “садиться” на безглютенову диету. Во всех других случаях полностью отказываться от продуктов с глютеном и переходить их на безглютеновых двойников не только не стоит, но и вредно.

Во-первых, люди, которые отказываются от всех продуктов с глютеном забирают в себя возможность кушать цельнозерновые злаки - те, что содержат отруби из пшеницы, овса, ячменя, ржи. Они обеспечивают наш организм клетчаткой, важными витаминами и питательными веществами, как железо, кальций и белок.

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Плюсы здесь конечно тоже есть, ведь заботясь глютеном в составе, кроме цельнозерновых злаков люди прекращают есть печенье, сосиски, белый хлеб, кетчуп и тому подобное. Эти продукты, кроме невинного глютена, содержат и достаточно опасные трансжиры, консерванты и сахар. Однако стоит осознавать разницу - отказываясь от них люди чувствуют себя здоровее именно из-за того, что не едят все вышеперечисленные составляющие, а не глютен.

Во-вторых, не существует научно-обоснованных исследований, которые подтверждают, что безглютеновые продукты являются полезными или же помогают потерять вес людям без целиакии. Ведь глютен в безглютеновых продуктах обычно заменяют уже действительно вредным жиром и сахаром.

“В мире производители безглютеновых продуктов успешно используют распространенные мифы о глютене, чтобы повысить продажи. Например, в 2015 году в США люди потратили около 4 миллиардов долларов на безглютеновые продукты, что в разы превышает количество людей, которым диагностирована целиакией или аллергией на глютен. Только представьте количество людей, которые становятся адептами безглютеновых продуктов и переходят на опасную для здоровья диету!“ - пишет чиновница.

Напомним, ранее Супрун развенчала миф о том, что сладости якобы помогают мозгу работать активнее.