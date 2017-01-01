Итоги 6 августа: Угрозы Омеляна и санкции Трампа

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Омелян пригрозил прервать ж/д сообщение с Россией

Украина собирается прекратить железнодорожное сообщение с Россией. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

“Мы рассматриваем сейчас вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой“, - сказал он.

США возобновили санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп подписал указ о восстановлении санкций против Ирана, которые были отменены в январе 2016 года. Восстановление санкций пройдет в два этапа.

В ответ на введение США новых санкций против Ирана, Евросоюз принял постановление, которым блокирует эти санкции на своей территории.

В свою очередь президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Вашингтон пожалеет о том, что ввел новые санкции против Тегерана.

В Киев прибыл освобожденный из российской тюрьмы Костенко

В Киев прибыл Александр Костенко, который отбыл срок в российской тюрьме. У дома, где ему выделили временную квартиру, Костенко встретили мать, омбудсмен Людмила Денисова и журналисты.

Денисова сообщила, что руку Костенко сломали еще во время задержания в Крыму в 2015 году. По ее словам, Александру была сделана операция, но не совсем удачно.

Сам Костенко сказал журналистам, что чувствует себя “не очень“ - болит рука. Также он поблагодарил украинскую власть, в особенности МИД, за свое “освобождение“.

Мощный взрыв произошел возле аэропорта итальянской Болоньи

На автостраде в районе, прилегающем к аэропорту итальянской Болоньи, столкнулись два грузовика, спровоцировав мощный взрыв. Один из них, перевозивший автомобили, столкнулся на мосту с автоцистерной, груженной легковоспламеняющимися веществами. В результате взрыва погибли два человека, пострадали 84.

Суд арестовал подозреваемого в нападении на активистку в Херсоне

Задержанным за нападение на активистку Екатерину Гандзюк, которую 31 июля облили серной кислотой в Херсоне, является местный житель Николай Новиков 1978 года рождения. Суд арестовал подозреваемого на два месяца.