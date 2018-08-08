Ассоциация адвокатов заявила об избиении юриста активистами С14

Представители организации напали на адвоката из-за того, что, по их мнению, он защищает не того, кого "надо".

Национальная ассоциация адвокатов заявила о нападении активистов С14 на адвоката Олега Поваляева в Апелляционном суде Киева.

Пресс-служба ассоциации сообщает, что 7 августа Поваляев участвовал в судебном заседании, на котором также находились несколько человек с символикой одной из правых организаций. Те якобы вели себя откровенно провокационно, демонстрируя полное пренебрежение к участникам судебного процесса, пытаясь сорвать судебное заседание. Юрист якобы сделал им замечание, после чего подвергся избиению.

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После объявления перерыва в судебном заседании адвокат на выходе из зала суда столкнулся с группой, приблизительно из 30 человек. Они, выкрикивая оскорбления и нецензурную брань, начали угрожать ему физической расправой в связи с тем, что адвокат по их мнению, защищает не того, кого “надо“.

Отмечается, что после замечаний юриста о недопустимости провокационного поведения в суде двое из них схватили адвоката, а третий якобы ударил его рукой в лицо.

Со стороны полиции, присутствовавшей при происходящем, не было никакой реакции. Фактически, как пишет Ассоциация, со стороны правоохранителей имело место попустительство.

“Мы видим еще один прецедент, когда неизвестные лица в понятный им способ указывают адвокату, кто имеет право на юридическую помощь, а кто нет. Хотя Конституция дает такое право каждому, очевидно, члены этой организации не знают о предписаниях Основного закона, а полиция, хоть и знает, однако безразлично относится к нарушениям профессиональных прав адвокатов и конституционных прав граждан“, - заявила Председатель Комитета защиты прав адвокатов Анна Боряк.

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По данному факту Поваляев подал сообщение об уголовном правонарушении. Он проходит медицинское обследование для установления степени тяжести телесных повреждений.

Произошедшее будет предметом рассмотрения на очередном заседании Комитета защиты прав адвокатов НААУ, назначенному на 10 августа 2018.

Накануне Апелляционный суд Киева смягчил меру пресечения для координатора С14 Сергея Мазура.

Ранее сообщалось, что в Киеве возле Голосеевского районного суда произошел конфликт между журналистом Громадського Игорем Бурдыгой и националистами из С14.