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Снимал позиции ВСУ: на Донбассе задержали российского "туриста"

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Мужчина снимал и тщательно сохранял у себя на мобильном телефоне фотоснимки с позициями украинских военных.
Задержанный оказался жителем Сургута
Задержанный оказался жителем Сургута
facebook.com/pressjfo.news

Украинские военные на Донбассе задержали гражданина России, который фотографировал позиции ВСУ на свой мобильный телефон.

Мужчину задержали военнослужащие одной из механизированных бригад из состава ОС, передает штаб Объединенных сил.

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“Задержанным оказался гражданин России. По его словам, он прибыл путешествовать по Украине. Военнослужащих заинтересовал тот факт, что турист прибыл из далекого Сургута, а среди исторических и культурных памятников в Украине его интересовали только позиции подразделений Вооруженных Сил Украины, которые он снимал и тщательно сохранял у себя на мобильном телефоне“, - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что на данный момент “его культурные вкусы изучают эксперты соответствующих органов, которые специализируются на изучении именно таких неординарных личностей“.

Напомним, 12 июля контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Луганской области гражданина Российской Федерации, который воевал на стороне боевиков ЛНР.

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Теги: Донбасс, россиянин, шпионаж
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