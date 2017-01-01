Снимал позиции ВСУ: на Донбассе задержали российского "туриста"

Мужчина снимал и тщательно сохранял у себя на мобильном телефоне фотоснимки с позициями украинских военных.

Украинские военные на Донбассе задержали гражданина России, который фотографировал позиции ВСУ на свой мобильный телефон.

Мужчину задержали военнослужащие одной из механизированных бригад из состава ОС, передает штаб Объединенных сил.

Читай также: ВСУ на Донбассе ликвидировали двоих боевиков из России и Молдовы

“Задержанным оказался гражданин России. По его словам, он прибыл путешествовать по Украине. Военнослужащих заинтересовал тот факт, что турист прибыл из далекого Сургута, а среди исторических и культурных памятников в Украине его интересовали только позиции подразделений Вооруженных Сил Украины, которые он снимал и тщательно сохранял у себя на мобильном телефоне“, - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что на данный момент “его культурные вкусы изучают эксперты соответствующих органов, которые специализируются на изучении именно таких неординарных личностей“.

Напомним, 12 июля контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Луганской области гражданина Российской Федерации, который воевал на стороне боевиков ЛНР.