В Днепре на остановке обнаружили противотанковые мины

Мины обезвредили сотрудники взрывотехнической службы.

В Днепре недалеко от конечной остановки маршрутного такси №136 прохожий мужчина обнаружил противотанковые мины.

Мужчина прогуливался по проспекту Богдана Хмельницкого, когда обратил внимание на два странных предмета, передает Информатор.

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На место инцидента направили бригаду ГСЧС и экипаж патрульной полиции. На месте специалисты выяснили, что мужчина действительно обнаружил две современные боевые противотанковые мины.

Полицейские оградили опасную территорию до прибытия группы взрывотехников. Обе мины обезвредили сотрудники пиротехнической службы.

Напомним, сегодня, 12 августа, возле поселка Заря в Васильковском районе Днепропетровской области при проведении работ обнаружили 500-килограммовую фугасную авиационную бомбу ФАБ-500 времен Второй мировой войны.

Ранее, 10 августа, в Киеве на Лысой горе были обнаружены 54 противотанковые мины, которые также относились к времени Второй мировой войны.