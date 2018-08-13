Бронированная машина разработана и изготовлена ГП Киевский бронетанковый завод.

Модернизированный основной боевой танк ВСУ Т-72АМТ проходит огневые испытания на полигонах, где отрабатываются все режимы стрельбы различными типами боеприпасов, включая высокоточные управляемые ракеты Комбат.

Об этом в Facebook сообщил президент Петр Порошенко.

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По его словам, мощности этой ракеты достаточно для уничтожения “даже самых защищенных вражеских танков“.

“Благодаря использованию высокоточного оружия можно уничтожить бронетехнику противника на расстоянии до 5 км. Новый танк также получил приборы ночного видения с современными электронно-оптическими преобразователями третьего поколения для всех членов экипажа, и ночной прицел для ведения огня высокоточными ракетами“, - подчеркнул глава государства.

Помимо этого, на Т-72АМТ вместо двигателя В-46 установлен В-84-1, машина оснащена радиостанцией Aselsan, навигационной системой СН-3003 Базальт, оборудована ведущими колесами с гусеницами и откидными щитками по типу Т-80.

Т-72АМТ разработан и изготовлен ГП Киевский бронетанковый завод и благодаря динамической защите Нож отличается высокой бронезащищенностью.

Украина испытывает модернизированный танк Т-72АМТ 0:00 / 01:16

Напомним, 10 августа секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов представил на Житомирском полигоне ВСУ новую мощную самоходную гаубицу Богдана.