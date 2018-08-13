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Украина испытывает модернизированный танк Т-72АМТ

Комментариев: 5
Бронированная машина разработана и изготовлена ГП Киевский бронетанковый завод.
Т-72АМТ оснащен высокой бронезащищенностью
Т-72АМТ оснащен высокой бронезащищенностью
скриншот из видео

Модернизированный основной боевой танк ВСУ Т-72АМТ проходит огневые испытания на полигонах, где отрабатываются все режимы стрельбы различными типами боеприпасов, включая высокоточные управляемые ракеты Комбат.

Об этом в Facebook сообщил президент Петр Порошенко.

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По его словам, мощности этой ракеты достаточно для уничтожения “даже самых защищенных вражеских танков“.

“Благодаря использованию высокоточного оружия можно уничтожить бронетехнику противника на расстоянии до 5 км. Новый танк также получил приборы ночного видения с современными электронно-оптическими преобразователями третьего поколения для всех членов экипажа, и ночной прицел для ведения огня высокоточными ракетами“, - подчеркнул глава государства.

Помимо этого, на Т-72АМТ вместо двигателя В-46 установлен В-84-1, машина оснащена радиостанцией Aselsan, навигационной системой СН-3003 Базальт, оборудована ведущими колесами с гусеницами и откидными щитками по типу Т-80.

Т-72АМТ разработан и изготовлен ГП Киевский бронетанковый завод и благодаря динамической защите Нож отличается высокой бронезащищенностью.

Украина испытывает модернизированный танк Т-72АМТ
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Напомним, 10 августа секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов представил на Житомирском полигоне ВСУ новую мощную самоходную гаубицу Богдана.

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Теги: Т-72АМТ, танк, испытания
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Комментариев (5)
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direktor_b    13.08.2018, 15:57
Оценка:  -3
direktor_b
Що що,а танки Україна вміє виробляти.Й Т 34,який визнаний найкращим танком всіх часів був спроектований і запущений в виробництво в Харкові,і є українським продуктом...
*******    13.08.2018, 16:06
Оценка:  +1
*******
Тогда это была не Украина а УССР
Украина еще ни одного танка с нуля не разработала, идет только модернизация советских.

Да и Т-34 говном был пока его американцы до ума не довели, трансмиссию дали, …..
direktor_b    13.08.2018, 16:13
Оценка:  -2
direktor_b
Зрозуміло як вас мокшан бісить,що ви самі нічого не можете,живете за рахунок труби.У вас без українських двигунів ні ракети ні літаки вже не літають...
apollon    13.08.2018, 16:25
Оценка:  -1
apollon
ты не прав. Т-34 был отличным танком когда его США придумали потом он стал говном когда его ссрс срисовал и он опять стал отличным танком когда США расказали как на самом деле должно быть....
direktor_b    13.08.2018, 16:43
Оценка:  -1
direktor_b
Всі світові експерти говорять,що другу світову виграв т 34,цей танк зумів зупинити броньовані підрозділи вермахта...але ти не згоден,й не овориш що цей танк лайно...
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