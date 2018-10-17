Появилось фото трупа подозреваемого в бойне в Керчи

Подозреваемый, который устроил стрельбу политехническом колледже, был приверженцем так называемых "ДНР" и "ЛНР".

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В сети обнородовали фото тела застрелившегося 18-летнего студента 4 курса колледжа Владислава Рослякова, который 17 октября устроил кровавую бойно в Керчи. Также стало известно, что постил парень на своих страницах в соцсетях.

Тело убийцы с огнестрельным ранением обнаружено в библиотеке колледжа.

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Предполагают, что Росляков мог вдохновиться массовым убийством в американской школе Колумбайн (1990 год).

На его страницах в соцсетях подросток постил картинки с президентом РФ Владимиром Путиным, пропагандистскими плакатами так называемых “ЛДНР“ и был неравнодушен к творчеству российской панк-рок группы Король и шут. В тесте, который проходил Росляков, указано, что уровень его протестных настроений составляет 69%.

Как сообщалось 17 октября в городе Керчь в аннексированном Россией Крыму в колледже произошло массовое убийство.

Количество погибших в результате стрельбы и взрыва в колледже увеличилось до 18 человек. В больницах находятся 39 человек. Из них шестеро постардавших - в крайне тяжелом состоянии, восемь - в тяжелом.