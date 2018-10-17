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Появилось фото трупа подозреваемого в бойне в Керчи

Комментариев: 21
Подозреваемый, который устроил стрельбу политехническом колледже, был приверженцем так называемых "ДНР" и "ЛНР".
18-летний Владислав Росляков, вероятно, стал очередным подражателем массовго убийства в американской школе Колумбайн
18-летний Владислав Росляков, вероятно, стал очередным подражателем массовго убийства в американской школе Колумбайн
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В сети обнородовали фото тела застрелившегося 18-летнего студента 4 курса колледжа Владислава Рослякова, который 17 октября устроил кровавую бойно в Керчи. Также стало известно, что постил парень на своих страницах в соцсетях. 

Тело убийцы с огнестрельным ранением обнаружено в библиотеке колледжа. 

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Предполагают, что Росляков мог вдохновиться массовым убийством в американской школе Колумбайн (1990 год).

На его страницах в соцсетях подросток постил картинки с президентом РФ Владимиром Путиным, пропагандистскими плакатами так называемых “ЛДНР“ и был неравнодушен к творчеству российской панк-рок группы Король и шут. В тесте, который проходил Росляков, указано, что уровень его протестных настроений составляет 69%. 

Как сообщалось 17 октября в городе Керчь в аннексированном Россией Крыму в колледже произошло массовое убийство.

Количество погибших в результате стрельбы и взрыва в колледже увеличилось до 18 человек. В больницах находятся 39 человек. Из них шестеро постардавших - в крайне тяжелом состоянии, восемь - в тяжелом.

 

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Теги: Керчь, теракт, политехнический колледж, Владислав Росляков, Крым
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Комментариев (23)
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denis82    17.10.2018, 19:39
Оценка:  0
denis82
зачем эти фото показывать...и смаковать людское горе...модераторы скоты...
denis82    17.10.2018, 19:35
Оценка:  -2
denis82
он может просто шизофреник какой-то, а тут бигмир уже свои домыслы лупит вовсю...и еще подобные акты пришли к нам из США, там у них такое часто бывает, что-то бигмир тогда не суетится как сейчас...Хотя и очень рад, что этого урода больше нет!!!
РАЗГЕЛЬДЯЙ    17.10.2018, 19:21
Оценка:  0
РАЗГЕЛЬДЯЙ
Один устроил это все, не верю.
Боцман-да!    17.10.2018, 18:54
Оценка:  +4
Боцман-да!
Бигмир может на серьезные судебные иски нарваться. Суд не признал его преступником. Никто не доказал его злые деяния и намерения.
denis82    17.10.2018, 19:36
Оценка:  -1
denis82
бигмир пишет абы показать "шо это на россии случилось", а не действительно посопериживать горю!!!
Без_пейсов    17.10.2018, 18:50
Оценка:  +4
Без_пейсов
пора в рашке запрещать американские фильмы и запустить чебурнет
Без_пейсов    17.10.2018, 18:47
Оценка:  +7
Без_пейсов
как пьяный лапоть замёрзший в сибирской глубинке- жо.пе валяется
Гонзело    17.10.2018, 18:37
Оценка:  -16
Гонзело
Как дохлый примат на Майдане лежит...
WTF2wtf    17.10.2018, 18:45
Оценка:  +12
WTF2wtf
Фанат путена и его кровавой Новоотсосии
Гонзело    17.10.2018, 18:52
Оценка:  -14
Гонзело
Не завидуй.Скоро за ним отправишься.
WTF2wtf    17.10.2018, 18:59
Оценка:  +5
WTF2wtf
Еще один путенский угрожает убийствами???
МЕЛЬХИОР    17.10.2018, 19:03
Оценка:  +5
МЕЛЬХИОР
Гонзело - за ним отправиться можете только вы - ваш же енот! И гЫви ваш, и моторЫло... а теперь уже и захараст ваш, и вам туда дорога!
Гонзело    17.10.2018, 19:03
Оценка:  -8
Гонзело
Ты и так уже дохлый умом.Давно.
Антибот    17.10.2018, 18:23
Оценка:  -14
Антибот
Как в США...Крым-это Украина?
WTF2wtf    17.10.2018, 18:25
Оценка:  +11
WTF2wtf
Пятый год российской оккупации ...
Антибот    17.10.2018, 18:27
Оценка:  -7
Антибот
Толсто,бот.Крым-это Украина?
WTF2wtf    17.10.2018, 18:29
Оценка:  +12
WTF2wtf
Оккупированный пятый год путенской россией регион Украины.
Ольгинская шестерка оккупантов прекрасно и сама все знает
WTF2wtf    17.10.2018, 18:31
Оценка:  +12
WTF2wtf
И этот свихнувшийся малолетка такой же упоротый фанат путена и его новоотсоссии,
как и ольгинское Анбибот-Антираб-Антибес с кучей других слежебных аккаунтов.
Люблю_Украину    17.10.2018, 18:17
Оценка:  +2
Люблю_Украину
сидел паренек ,читал книжку и никого не трогал(
offer    17.10.2018, 18:12
Оценка:  +6
offer
какой ужас, идиот, за что ты мстишь людям, которые тебя и не знали.... Храни Бог всех пострадавших, земля пухом погибшим
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