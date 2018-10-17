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Расстрел в Керчи: Что известно о Владиславе Рослякове - обновлено

Спецтема: Расстрел в Керчи
Комментариев: 9
По словам одногруппников, Владислав был замкнутым человеком и к нему хорошо относились окружающие.
Знакомые подозреваемого утверждают, что тот увлекался маньяками
Знакомые подозреваемого утверждают, что тот увлекался маньяками
Mash

Подозреваемым в совершении теракта в политехническом колледже Керчи оказался 18-летний студент Владислав Росляков. Он учился на четвертом курсе на специалиста по электрооборудованию.

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По словам одногруппников, Владислав был тихоней и к нему хорошо относились. Парень рассказывал, что увлекается взрывчаткой. 

Так, на его страничке В контакте замечено, что друзей у него было не много, всего два, в том числе и, веорятно, его девушка. Что интересно, так это статусы молодых людей, где у Владислава указано “Самых дорогих нам людей мы носим постоянно с собой. Мысленно. Внутри. В сердце.(10/19/2018/152)“, а в статусе его девушки отмечено дату 19.05.2018 и Day 152. При несложном подсчете 152 день после 19 мая – это дата взрыва.

Доказательств тому, что парень смотрел и увлекался Колумбайном нет, однако на это указывает футболка Владислава.

Последнее сообщение ВК Влада Рослякова
Последнее сообщение ВК Влада Рослякова
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8 сентября Росляков получил разрешение на ружье 12 калибра, а несколько дней назад он приобрел к нему 150 патронов.

По данным телеграмм-канала Mash, дом подозреваемого обыскивают.

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“В дом Влада Рослякова пришли с обысками. Подъезд оцеплен. Возможно, в его квартире есть схрон с оружием и взрывчатыми веществами“ - говорится в сообщении.

Также появилась информация о семье Владислава. Родители Рослякова развелись, Влад проживал вместе с мамой на съемной квартире. С отцом и бабушкой парень общался редко.

Мать подозреваемого Галина Рослякова работает санитаркой в онкодиспансере. Сюда отправляли пострадавших от расстрела. Женщина могла оказывать первую медпомощь. Проккоментировать поступок Влада Галина не может.

В СК РФ считают, что Владислав совершил суицид. Рослякова нашли застреленным на втором этаже в библиотеке.

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“Исходя из картины преступления, следствие предварительно полагает, что этот молодой человек расстрелял находившихся в колледже людей, а затем совершил самоубийство. В связи с этим уголовное дело, возбужденное по ст.205 УК РФ, переквалифицировано на ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом)“ - говорится в сообщении.

Напомним, в Керчи произошел взрыв в колледже. По информации местных СМИ, погибли 10 человек, 50 ранены.

Ранее о теракте рассказали очевидцы. Также была установлена личность нападавшего студента.

В СК РФ также объявил, что в колледже никто не погиб от взрыва. Все были убиты из оружия. 

Момент взрыва в керченском колледже
0:00 / 00:24

Первые минуты после атаки
0:00 / 02:07

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Теги: украина, керчь, теракт, политехнический колледж, Владислав Росляков
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Комментариев (9)
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mrf49    17.10.2018, 17:41
Оценка:  -1
mrf49
Оце так праці підкинули заплідненим монгольською ордою. Лахта 2 прєвєд!
Adminpirad    17.10.2018, 17:39
Оценка:  -1
Adminpirad
ПТНПНХ!
lalikana    17.10.2018, 17:19
Оценка:  +6
lalikana
Парень насмотрелся,как в Америке еженедельно в школах стреляют, решил пойти по этому пути. Соболезнование семьям погибших. К сожалению таких, с нарушенной психикой достаточно везде
doc1    17.10.2018, 17:04
Оценка:  -5
doc1
Вот так на россии ФСБ выращивает стукачей!
Ta-Da    17.10.2018, 16:23
Оценка:  +7
Ta-Da
Охренеть ФСБ работает -только и могут по наводке стукачей сажать за репосты и фотки учебников истории, а как пацан ружье купил и патронов всем пофиг.
Letohradek    17.10.2018, 16:26
Оценка:  +3
Letohradek
Суть не в том, как парень купил ружье, а в том, что на него повесили фээсбэшный теракт
Без_пейсов    17.10.2018, 16:34
Оценка:  +4
Без_пейсов
уже переквалифицировали статью
Letohradek    17.10.2018, 16:15
Оценка:  -1
Letohradek
ФСБ взрывает Россию!
doc1    17.10.2018, 17:04
Оценка:  -3
doc1
Похрен!!!
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