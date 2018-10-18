Расстрел в Керчи: персонал колледжа рассказал о взрыве в столовой

Вахтерши и медсестра рассказали о первых минутах после взрыва и о "порванных" детях.

Вахтерши и медсестра рассказали о первых минутах после взрыва в столовой керченского колледжа, где накануне 18-летний Владислав Росляков устроил массовую стрельбу и взорвал самодельное взрывное устройство на первом этаже, в результате которой погибли 21 человек и еще около 50 были ранены.

Видеозаписи с рассказами персонала учебного заведения опубликовал Telegram-канал Мash.

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“Это Наталья Ивановна Поникаровская. Ей 66 лет, она вахтер политехнического колледжа в Керчи. Вчера Наталья Ивановна отказалась от скорой, несмотря на ранение. Сказала: везите детей“, - говорится в подписи к видео.

Вторая вахтерша, выжившая во время расстрела, рассказала, что “побежала нажимать тревожные кнопки. Ни слуху, ни духу, телефон не работает, свой тоже не работает, меня сильно ударило. Ноги, бедра и спина, кровь льется, стала кричать вызывайте скорую“.

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Медсестра, которая дежурила в колледже во время стрельбы, первая стала помогать раненым - прямо во время атаки.

“Дети горят, у кого-то руки нет, у кого что.. Я сначала в ступоре была, а потом пошла - кому жгут наложить, кого бинтовать. Физруки помогали - выносили пострадавших на матах”, - рассказала она.

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Напомним, 18 октября “власти“ аннексированного Крыма опубликовали список опознанных жертв бойни в керченском колледже.

Президент России Владимир Путин заявил, что трагедия в Керченском технологическом техникуме является результатом глобализации.