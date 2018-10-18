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Путин назвал причину бойни в керченском колледже

Спецтема: Расстрел в Керчи
Комментариев: 2
В Сети также опубликовали видео из столовой колледжа после бойни.
Так выглядит керченский политех сейчас
Так выглядит керченский политех сейчас
Mash

Президент России Владимир Путин заявил, что трагедия в Керченском технологическом техникуме (территория аннексированного Крыма) является результатом глобализации. 

Об этом он сказал во время выступления Международном дискуссионном клубе Валдай в Сочи, передает УНИАН.

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“В соцсетях, интернете, там целые сообщества созданы, все началось с известных трагических событий в США, молодые люди с неустойчивой психикой лжегероев себе создают. Это значит, что мы все в целом не создаем нужного, интересного и полезного контента. Они хватают суррогат героизма вместо настоящего. Это приводит к трагедиям подобного рода“, - заявил он.

Telegram-канал Mash уже опубликовал видео из колледжа.

"Кровь, разбитые окна, порванные учебники. Одежду стрелка, которую он бросил в туалете, тоже до сих пор никто не убрал", - говорится в сообщении.

Видео из столовой колледжа после бойни
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Напомним, 17 октября 17 бойню в керченском колледже прокомментировал президент Украины Петр Порошенко. 

После, 18 октября, в Сети появилось видео со стрелком из Керчи перед бойней.

До этого, “власти“ аннексированного Крыма опубликовали список опознанных жертв бойни в керченском колледже, которую устроил 18-летний студент Владислав Росляков.

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Теги: Керчь, колледж, расстрел, Росляков, Путин
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Комментариев (2)
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ВосставшийИзБана    18.10.2018, 16:30
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
А. Ну правильно. Как всегда - ищем врагов. Как я и писал ранее - знакомый почерк.
weightless    18.10.2018, 16:25
Оценка:  +4
weightless
Вовочка прав - портрет Тупина на стене,
под которым Росляков готовился к убийству -
это вредный, неинтересный и ненужный контент
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