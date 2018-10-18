Путин назвал причину бойни в керченском колледже

В Сети также опубликовали видео из столовой колледжа после бойни.

Президент России Владимир Путин заявил, что трагедия в Керченском технологическом техникуме (территория аннексированного Крыма) является результатом глобализации.

Об этом он сказал во время выступления Международном дискуссионном клубе Валдай в Сочи, передает УНИАН.

Читай также: Мать Рослякова: до стрельбы смотрел видео с атаками на школы

“В соцсетях, интернете, там целые сообщества созданы, все началось с известных трагических событий в США, молодые люди с неустойчивой психикой лжегероев себе создают. Это значит, что мы все в целом не создаем нужного, интересного и полезного контента. Они хватают суррогат героизма вместо настоящего. Это приводит к трагедиям подобного рода“, - заявил он.

Telegram-канал Mash уже опубликовал видео из колледжа.

"Кровь, разбитые окна, порванные учебники. Одежду стрелка, которую он бросил в туалете, тоже до сих пор никто не убрал", - говорится в сообщении.

Видео из столовой колледжа после бойни 0:00 / 00:26

Напомним, 17 октября 17 бойню в керченском колледже прокомментировал президент Украины Петр Порошенко.

После, 18 октября, в Сети появилось видео со стрелком из Керчи перед бойней.

До этого, “власти“ аннексированного Крыма опубликовали список опознанных жертв бойни в керченском колледже, которую устроил 18-летний студент Владислав Росляков.