Порошенко прокомментировал повышение тарифов на газ для населения

Порошенко потребовал расширить программу предоставления субсидий.

Цена на газ для населения вырастет с 1 ноября УНИАН

Президент Петр Порошенко заявил, что поставил перед правительством требование по расширению программы предоставления субсидий после увеличения цены на газ для населения.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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По его словам, необходимо увеличить средства на выполнение этой программы, чтобы от роста тарифов не пострадали наименее защищенные слои населения и вообще любой, для кого это повышение является критическим.

Напомним, 19 октября на экстренном заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что с 1 ноября цена на газ для населения в Украине возрастет на 23,5%, для газоснабжающих компаний цена на газ составит 8550 гривен за тысячу кубометров.

В настоящее время стоимость газа для населения составляет 6,96 грн/куб.м. Если сравнить этот тариф с новой ценой, то получается повышение на 22,9% - на 0,6 процентных пункта меньше, чем объявил Гройсман.