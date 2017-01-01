Порошенко прокомментировал повышение тарифов на газ для населения
Президент Петр Порошенко заявил, что поставил перед правительством требование по расширению программы предоставления субсидий после увеличения цены на газ для населения.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
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По его словам, необходимо увеличить средства на выполнение этой программы, чтобы от роста тарифов не пострадали наименее защищенные слои населения и вообще любой, для кого это повышение является критическим.
Напомним, 19 октября на экстренном заседании правительства премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что с 1 ноября цена на газ для населения в Украине возрастет на 23,5%, для газоснабжающих компаний цена на газ составит 8550 гривен за тысячу кубометров.
В настоящее время стоимость газа для населения составляет 6,96 грн/куб.м. Если сравнить этот тариф с новой ценой, то получается повышение на 22,9% - на 0,6 процентных пункта меньше, чем объявил Гройсман.