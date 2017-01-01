Арестованное судно Норд выставили на продажу

Стартовая цена - более 1,6 миллиона гривен. Деньги от продажи до решения суда будут находиться на счете АРМА.

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) передало на продажу арестованный рыбацкий черноморский сейнер Норд. Об этом во вторник, 23 октября, сообщает пресс-служба АРМА.

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Отмечается, что решение о продаже было принято в связи с дороговизной содержания судна.

“Проведя соответствующие меры обеспечения сохранности этого имущества пока продолжается исполнительное производство, понятно, что затраты на хранение и содержание являются слишком большими. В соответствии с постановлением Кабмина до момента решения о конфискации это судно будет реализовано. Средства от реализации пойдут на счет АРМА в государственном банке и будут ожидать решения суда“, - подчеркнул начальник юридического управления АРМА Андрей Потемкин.

Судно построено в 1989 году в городе Азов (Ростовская область РФ), его длина - 23,6 м, ширина - 6,5 м, мощность главного двигателя - 165 кВт, чистая вместимость - 32 тона. Электронные торги состоятся 7 ноября 2018 года, стартовая цена - 1 млн 626 тысяч 181 гривен.

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Напомним, 25 марта украинские пограничники задержали рыболовецкое судно-нарушитель Норд из Крыма. На его борту находились 10 человек.

Капитан был арестован, но позже выпущен под залог. Другие члены экипажа пытались покинуть Украину, но были остановлены в аэропорту Киева. Улететь в Минск и вернуться домой в Крым удалось только двоим морякам благодаря тому, что российские дипломаты выдали им новые загранпаспорта, где фамилии не совпадали с теми, которые были указаны в украинских стоп-листах.