Католическое Рождество: табу на тяжелый труд и охоту

Нельзя также заниматься рукоделием, строго запрещены гадания, зато можно попросить прощения у всех, кому причинил вред.

В Рождество нельзя ругаться и заниматься тяжелым трудом beztabu.net

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Католическое Рождество традиционно празднуют на две недели раньше православного. Праздник отмечают в одно время каждый год – в ночь с 24 на 25 декабря, пишет Корреспондент.

Официально в Украине католическое Рождество отмечается 25 декабря. Государственным праздником оно стало с 2017 года. В этом году украинцы отдыхают три дня - отрабатывают субботу 22 декабря и отмечают праздники с 23 по 25 число.

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Три мессы и восемь дней праздника

С древних времен по римской традиции на Рождество 25 декабря в церквях проходит три особые литургии - ночная месса, месса на заре и дневная месса. Так католики отмечают Рождество трижды, почитая Бога Отца ночью, рождение Бога-Сына от Девы на заре и появление Бога-духа днем. Церковное празднование рождества длится восемь дней.

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Главный вечер перед Рождеством - Сочельник, отмечается 24 декабря и называется в честь главного блюда сочвы, она же кутья. В этот день соблюдается самый строгий пост – последний день Рождественского поста.

Что касается мирских традиций Католического Рождества, то на стол в праздник принято ставить 12 блюд по числу апостолов. Это не канон, а традиция. Традиционным блюдом на столе является кутья, с которой начинают трапезу. Желательно, чтобы все блюда были постными.

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В католической традиции принято составлять экспозиции с Девой Марией, новорожденным Иисусом, волхвами и ягнятами. Также молодежь переодевается в библейских персонажей, злодеев и животных и поет колядки.

По традиции, дом украшают елью как раз к Рождеству, а не к Новому Году. У католиков принято класть подарки в специальные носки и вешать в доме веточки вечнозеленого кустарника омелы. Все эти традиции украинцы часто видят в рождественских фильмах.

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Запреты на тяжелый труд и сквернословие

Рождество – один из самых крупных религиозных праздников у Католиков, и потому поведению в этот день выдвигаются особые требования.

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На Рождество нельзя заниматься тяжелым физическим трудом в быту - этот день должен быть посвящен богу и духовному. Нельзя также сквернословить, ругаться, зато нужно просить у всех прощения.

Также в рождество нельзя экономить и надевать старые вещи. Люди верят - что будет потрачено на празднование этого дня, вернется и приумножится.

Католическая традиция и так не особенно поощряет гадания, но в Рождественскую ночь они категорически запрещены. Кроме того, нельзя есть до восхода первой зари. Разрешается немного скромной пиши утром, но обед необходимо отложить.

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Также запрещается шить, прясть и заниматься любыми другими видами рукоделия. Запрещается убивать домашних животных и ходить на охоту.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп пожаловался, как в канун Рождества остался в Белом Доме совсем один.