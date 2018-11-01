Под санкции Кремля попали 127 нардепов
Москва ввела экономические санкции против 127 народных депутатов.
Список проанализировало общественное движение Чесно.
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Документ, который официальная Москва называет “ответом на недружественные, противоречащие международному праву действия Украины“, предусматривает замораживание средств, ценных бумаг и имущества в России, принадлежащих этим физическим и юридическим лицам, а также запрет на вывод ими капитала за пределы РФ.
Среди 322 украинцев, которые попали под российские санкции, Чесно насчитало 127 народных депутатов VIII созыва: 44 - члены фракции Блок Петра Порошенко, 23 - внефракционных, 21 - Народный фронт, 20 - Радикальная партия Олега Ляшко (почти вся фракция, кроме Александра Гулака), 6 - Батькивщина, 6 - Самопомич, 4 - Воля народа, 2 - Оппозиционный блок, 1 - Видродження.
Стоит отметить, что власти РФ ошибочно включили в санкционный список против Украины владельца галереи искусств Евгения Карася, вместо лидера националистической организации С14.
Полный список нардепов, которые оказались под санкциями:
БПП Солидарность
- Игорь Артюшенко
- Владимир Арьев
- Олег Барна
- Сергей Березенко
- Оксана Билозир
- Ольга Богомолец
- Александр Бригинец
- Иван Винник
- Артур Герасимов
- Алексей Гончаренко
- Александр Грановский
- Игорь Грынив
- Вадим Денисенко
- Мустафа Джемилев
- Александр Домбровский
- Богдан Дубневич
- Глеб Загорий
- Светлана Залищук
- Роман Зварыч
- Сергей Каплин
- Руслан Князевич
- Иван Куличенко
- Сергей Куницын
- Сергей Лещенко
- Юлий Мамчур
- Роман Мацола
- Иван Мельничук
- Мустафа Найем
- Богдан Онуфрик
- Андрей Павелко
- Артур Палатный
- Алексей Порошенко
- Павел Ризаненко
- Владислав Севрюков
- Александр Спиваковский
- Григорий Тимиш
- Александр Третьяков
- Ирина Фриз
- Ольга Червакова
- Рефат Чубаров
- Григорий Шверк
- Нина Южанина
- Оксана Юринец
- Петр Юрчишин
Народный фронт
- Юрий Береза
- Михаил Бондарь
- Максим Бурбак
- Сергей Высоцкий
- Михаил Гаврилюк
- Антон Геращенко
- Игорь Гузь
- Евгений Дейдей
- Денис Дзензерский
- Татьяна Донец
- Виктор Еленский
- Андрей Иванчук
- Игорь Котвицкий
- Игорь Лапин
- Андрей Левус
- Сергей Пашинский
- Виктория Сюмар
- Андрей Тетерук
- Юрий Тимошенко
- Дмитрий Тымчук
- Татьяна Чорновил
Радикальная партия Ляшко
- Василий Амельченко
- Артем Витко
- Виктор Вовк
- Виктор Галасюк
- Валерия Заружко
- Оксана Корчинская
- Алена Кошелева
- Олег Куприенко
- Алексей Ленский
- Дмитрий Линько
- Андрей Лозовой
- Олег Ляшко
- Игорь Мосийчук
- Игорь Попов
- Сергей Рыбалка
- Денис Силантьев
- Сергей Скуратовский
- Юрий Чижмарь
- Юрий-Богдан Шухевич
- Алексей Кириченко
Батькивщина
- Сергей Власенко
- Елена Кондратюк
- Александра Кужель
- Сергей Соболев
- Борис Тарасюк
- Юлия Тимошенко
- Самопомич
- Олег Березюк
- Александр Данченко
- Тарас Пастух
- Ирина Подоляк
- Семен Семенченко
- Егор Соболев
- Воля народа
- Олесь Довгий
- Степан Ивахив
- Ярослав Москаленко
- Иван Фурсин
Оппозиционный блок
- Юлий Иоффе
- Юрий Мирошниченко
- Видродження
- Евгений Геллер
внефракционные
- Борислав Береза
- Андрей Билецкий
- Ирина Геращенко
- Александр Герега
- Анна Гопко
- Андрей Денисенко
- Юрий Деревянко
- Дмитрий Добродомов
- Константин Жеваго
- Андрей Ильенко
- Виктор Кривенко
- Виталий Куприй
- Юрий Левченко
- Сергей Мельничук
- Олег Мусий
- Владимир Парасюк
- Андрей Парубий
- Олег Петренко
- Борислав Розенблат
- Оксана Сыроид
- Виктор Чумак
- Виктор Шевченко
- Дмитрий Ярош
Напомним, Российская Федерация в ответ на “недружественные действия этой страны“ ввела санкции против 322 граждан Украины и 68 компаний. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Позже украинские политики отреагировали на введенные Россией санкций. В частности, политики прокомментировали свое присутствие в санкционном списке.