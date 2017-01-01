Суд приговорил невестку, задушившую и расчленившую свою свекровь

Пьяная невестка задушила свекровь веревкой и утопила останки в озере.

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В городе Днепр нетрезвая женщина, поссорившись со своей свекровью, задушила ее веревкой. Расчлененное тело она утопила в водоеме. Суд вынес приговор убийце за преступление совершенное в 2016 году.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

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“Приговором Индустриального районного суда г.. Днепр 36-летнюю гражданку признано виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство)“, - говорится в сообщении.

Трагедия произошла еще в октябре 2016 года на квартире, где женщина жила вместе мужем, его матерью и тремя малолетними детьми. В ходе следствия выяснилось, что в вечернее время между невесткой и свекровью на почве личных неприязненных отношений возникла ссора. Во время нее невестка в состоянии алкогольного опьянения веревкой задушила женщину. Убедившись, что она умерла, злоумышленница оставила ее на полу кухни и пошла отдыхать. На следующий день невестка утопила расчлененное тело жертвы в двух водоемах.

“Тело женщины обнаружено только в мае следующего года, из-за чего почти невозможно было установить причинную связь с наступлением смерти. Поэтому, для раскрытия этого преступления правоохранительными органами проведен значительный объем работы, назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, что помогло выйти на след убийцы“, - отметили в прокуратуре.

Суд назначил подсудимой наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет и 6 месяцев.

Как сообщалось 7 ноября, в городе Фастов Киевской области в ходе бытового конфликта муж избил жену, душил и вытолкнул ее из окна четвертого этажа, женщина погибла в результате падения из окна четвертого этажа.